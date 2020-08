Fips Asmussen ist ein Hamburger Original und wird mit kurzen prägnanten Witzen bundesweit bekannt. Die präsentierte er seinem Publikum stets im Dauerfeuer. Im Alter von 82 Jahren ist der Komiker nun gestorben.

Der Komiker Fips Asmussen ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der gebürtige Hamburger starb am Sonntag im Krankenhaus, wie seine Lebenspartnerin im sachsen-anhaltischen Querfurt sagte. Drei Tage vor seinem Tod soll Asmussen wegen einer Krebs-Erkrankung stationär behandelt worden sein. "Ich wurde von der Nachricht überrascht. Eigentlich war er noch ganz fit im Kopf. Ich dachte immer, er würde noch länger leben", sagte seine Tochter Svenja der "Bild"-Zeitung.

Neben seinen mehrstündigen Bühnenprogrammen füllten seine Witze Bücher, Musik-Kassetten, Schallplatten und CDs. Allein 7,5 Millionen Tonträger wurden verkauft. Seine Gags kamen oft rasch zur Pointe, etwa dieser: "Ich hab' heute Morgen in den Spiegel geschaut und gesagt: "Ich kenn' dich nicht, aber ich rasier' dich trotzdem."" Weil die Sprüche so griffig waren, gingen sie oft in den Volksmund über. "Mit guten Gags kriegt man die Leute sofort", beschrieb Asmussen selbst seine Masche. Sein Matrosen-Outfit als Markenzeichen legte Asmussen im Laufe der Jahre ab. Noch im hohen Alter blieben aber der wilde Lockenkopf und sein norddeutscher Akzent seine Markenzeichen.

Asmussen hatte ursprünglich in der Werbung gearbeitet. Ende der 60er Jahre legte er sich in Hamburg die Kabarett-Kneipe "Violette Zwiebel" zu. Dort war er Wirt und unterhielt das Publikum. Das war der Beginn einer großen Bühnenkarriere. Mit Stars wie Roy Black und Heino trat er in deutschen Clubs in den USA auf.

Comedy-Größen wie Oliver Kalkofe kondolierten via Twitter: "Traurige Nachricht! Deutschlands erster Schnellfeuer-Witzewerfer und Kult-Kalauer-König mit Minipli Fips Asmussen ist tot! Auch wenn er nie wirklich über meine Parodie lachen konnte, ich habe seine Auftritte immer sehr genossen."