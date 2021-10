Mallorca is calling und Peer Kusmagk und Janni Hönscheid folgen dem Ruf und schlagen ein neues Lebenskapitel auf. Sie wandern mit ihren drei Kindern auf die spanische Insel aus, lassen die beiden nun die Welt wissen.

Vor rund einem Monat erst haben Peer Kusmagk und Janni Hönscheid den dritten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Jetzt steht bereits die nächste große Veränderung im Leben der beiden an. Wie sie in einem Interview mit der "Mallorca Zeitung" verraten haben, planen sie, auf die spanische Insel auszuwandern. Kusmagk erklärt diesen Schritt mit den Worten: "Man sollte (...) nicht zu lange darauf warten, dort zu wohnen, wo man glücklich ist."

Der Traum von einem neuen Leben am Meer statt in der deutschen Hauptstadt Berlin sei über Jahre hinweg gereift, ergänzt Hönscheid: "Seit fünf Jahren reden wir davon, dass wir am Meer leben wollen." Die Geburt von Söhnchen Merlin bot sich an, sie als "Anlass herzunehmen, um diesen Traum auch zu verwirklichen. Oft redet man nur davon, es ist aber auch wichtig, ins Handeln zu kommen."

Der perfekte Kompromiss

Während der vielen gemeinsamen Reisen rund um den Globus hätten sie sich auch stets nach einem geeigneten neuen Zuhause umgesehen. Letztendlich sei die Entscheidung pro Mallorca ausgefallen: "Es gibt nicht viele Orte in Europa, die all die Dinge vereinen, die uns wichtig sind: Meer, ganzjährig sonniges Klima, Nähe zu Deutschland, eine gute Anbindung an eine größere Stadt wie Palma mit entsprechend kulturellem Angebot, unberührte Natur und Orte, an denen man mit Eseln und Katzen auf seiner Finca leben kann", so Kusmagk.

Janni Hönscheid und der 46-jährige TV-Moderator Peer Kusmagk lernten sich 2016 in der RTL-Reality-Show "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" kennen und lieben. Schon kurz danach heirateten die frühere Deutsche Meisterin im Wellenreiten und der durch die Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als Schauspieler bekannt gewordene Dschungelkönig von 2011.

Sohn Merlin wurde am 2. September geboren. Vor vier Jahren erblickte Sohn Emil-Ocean das Licht der Welt, zwei Jahre später folgte Tochter Yoko.