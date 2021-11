Kylie Jenner kann die Festtage offenbar kaum abwarten und hat kurz nach Thanksgiving schon ihre Weihnachtsdekoration herausgeholt. Dabei setzt sie auf deutsche Tradition. Für einen ganz bestimmten Dekoartikel greift der Reality-TV-Star besonders tief in die Tasche.

Kaum ist Thanksgiving vorbei, haben einige Stars ihr Heim bereits weihnachtlich dekoriert. Dazu gehört auch Kylie Jenner, die in der festlichen Jahreszeit offenbar großen Gefallen an der deutschen Tradition hat. In einer Instagram-Story präsentiert die 24-Jährige, die momentan ihr zweites Kind erwartet, eine dreistöckige Weihnachtspyramide aus Holz.

Offenbar ist die Weihnachtsdekoration nicht nur hierzulande beliebt, sondern hat mittlerweile auch internationale Fans. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, handelt es sich bei der Pyramide um ein handgefertigtes Stück eines deutschen Familienbetriebs. Für ein Exemplar werden laut Webseite schlappe 889,00 Euro fällig - der Versand noch nicht eingerechnet. Doch mit der Pyramide ist es natürlich noch nicht getan: In Jenners Story ist zudem ein beleuchteter Tannenbaum und eine Hirschfigur im Hintergrund zu sehen.

Reality-TV-Star und Unternehmerin Kylie Jenner ist zum zweiten Mal schwanger. Das bestätigte sie Anfang September via Instagram. Nach Tochter Stormi, die Anfang 2018 zur Welt gekommen ist, ist es ihr zweites gemeinsames Kind mit Travis Scott.

Der Rapper machte vor Kurzem mit einem traurigen Ereignis Schlagzeilen. Zehn Menschen kamen am 5. November bei der Massenpanik auf dem Astroworld-Festival beim Auftritt von Scott, der das Festival seit Jahren veranstaltet, ums Leben. Wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet, fordern nun 125 Opfer und deren Angehörige 750 Millionen US-Dollar (rund 660 Millionen Euro).