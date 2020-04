Das Einzige, was sich von der Corona-Krise nicht verrückt machen lässt, ist das Wetter. Und so kommt der Sommer unaufhaltsam auf uns zu. Wichtig ist da ein guter Sonnenschutz. Kylie Jenner macht vor, wie man ihr Produkt gegen die schädliche UV-Strahlung richtig einsetzt.

Draußen wird es wärmer, während die Menschen aufgrund der Corona-Pandemie zu Hause bleiben sollen. Wohl dem, der einen Garten, einen Balkon oder eine Terrasse sein Eigen nennen darf. Denn genug Zeit zum Sonnenbaden ist jetzt allemal. Natürlich darf man auch in der Krise den Sonnenschutz nicht vergessen. Kylie Jenner hat einen solchen im Portfolio ihrer Kosmetikmarke "Kylieskin" und führt vor, wie man ihn benutzt.

In einem Video, das die 22-Jährige bei Instagram gepostet hat, sitzt sie auf einem Polstermöbelstück am Pool einer äußerst großzügig angelegten Außenanlage. Sie trägt einen schwarzen Triangel-Bikini mit passendem String-Höschen, die Haut glänzt vor Feuchtigkeit. In ihrer rechten Hand hält sie eine Sprühflasche, die zum Einsatz kommt, als sie sich lasziv zurücklehnt. Der feine Nebel, den die Flasche freigibt, als Jenner den Sprühkopf drückt, verteilt sich über ihr Dekolleté. Der betörte Gesichtsausdruck, den sie dabei präsentiert, lässt darauf schließen, dass das Produkt mehr kann als nur die Haut vor der schädlichen UV-Strahlung zu schützen.

"Hmmm" und "Wooow"

Ein solcher Clip bleibt natürlich nicht unentdeckt, und so kann das Video nach nur elf Stunden mehr als 25 Millionen Aufrufe verzeichnen. Es ist aber vorstellbar, dass der eine oder andere den Play-Button mehr als einmal gedrückt hat. Natürlich bekommt die Unternehmerin jede Menge Komplimente, darunter von prominenten Kolleginnen wie Winnie Harlow, Sofia Richie und Halbschwester Khloe Kardashian. Vielen von ihnen fehlen bei dem Anblick aber offenbar die Worte, denn oft geht es nicht über ein "Hmmm", ein "Wooow" oder ein Emoji hinaus.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich der Sonnenschutz von "Kylieskin" nach diesem Post verkaufen wird wie geschnitten Brot, auch wenn sicherlich nicht jede Nutzerin damit so gut aussieht wie die Chefin selbst. Die kann so aber ihr Vermögen noch ein bisschen aufstocken und damit womöglich bald wieder Gutes tun. Zuletzt spendete Jenner nämlich eine Million Dollar für die Anschaffung von Schutzmasken.