Unterhaltung

Show in Las Vegas: Lady Gaga macht die Britney

Céline Dion hat es getan. Mariah Carey auch. Und Britney Spears ebenfalls. An einem bestimmten Punkt in ihrer Karriere scheint für Popsängerinnen gar kein Weg mehr an Las Vegas vorbei zu führen. So nun auch für Lady Gaga.

Las Vegas - das ist nicht nur das Spielerparadies, sondern auch die Heimat glamouröser Shows von Entertainern, Magiern und immer häufiger auch Popstars. Manch einer oder eine hofft darauf, mit dem Engagement in der Wüstenstadt der ins Stocken geratenen Karriere wieder neues Leben einzuhauchen. Andere zieht das schillernde Image der Metropole in ihren Bann. Was wohl für Lady Gaga der ausschlaggebende Grund ist, nun einen Vertrag für ganze zwei Jahre am MGM's Park Theater in Las Vegas unterschrieben zu haben?

Ihre Antwort darauf gab die 32-Jährige in den sozialen Netzwerken. Bei Instagram etwa postete sie eine Reihe von Bildern, die sie im rosa Kleid, mit Sonnenbrille und "Vegas"-Kappe bei der Vertragsunterzeichnung zeigen. "Die Gerüchte sind wahr", schrieb Lady Gaga zu einem Foto. Und zu einem anderen: "Ich werde ein Las-Vegas-Girl sein!" Ihren neuen Partnern dankte sie und ergänzte: "Ich bin für diese Stadt gemacht und kann es nicht erwarten, das Park Theater wie nie zuvor anzuheizen."

"Eine neue Ära"

Doch auch an ihre "Little Monsters" genannten Fans hat Fräulein Gaga eine Botschaft. Ohne sie sei das alles nicht möglich, stellt die Sängerin fest. Und: "Wir lieben euch so sehr. Trefft mich in Las Vegas! Das ist erst der Anfang einer neuen Ära!" Eine Ära, die im Dezember 2018 beginnen soll.

Ob alle Fans jedoch wirklich so begeistert davon sein werden, sei einmal dahingestellt. Schließlich bedeutet dies wohl auch, dass ihr Idol dann keine weiteren Tourneen außerhalb der USA absolvieren wird. Umso mehr sollten die "Little Monsters" wohl die noch ausstehenden Termine der aktuellen Tour der Sängerin nutzen, darunter auch drei in Deutschland: Hamburg (24.1.), Köln (13.2.) und Berlin (23.2.).

Für Lady Gaga selbst indes heißt es in Las Vegas gegen starke Konkurrenz zu bestehen. Dort sind derzeit unter anderem auch Elton John, Mariah Carey und Britney Spears mit einem dauerhaften Programm vertreten.

Quelle: n-tv.de