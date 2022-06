Eigentlich dürfte Lady Gaga aufgrund ihres Erfolgs als Sängerin und Schauspielerin längst ausgesorgt haben. Doch kann auch ein Star nur schwer Nein sagen, wenn ein Milliardär mit seinem Scheckbuch winkt. So gewinnt ein solcher die 36-Jährige jetzt für einen Auftritt bei seiner Hochzeitsparty.

Im Film "Massive Talent" lädt ein spanischer Milliardär den gescheiterten Filmstar Nicolas Cage, gespielt von Nicolas Cage, zu seiner Geburtstagsparty ein und zahlt ihm dafür rund eine Million Dollar. Für den Pleitegeier Cage ist das die letzte Möglichkeit, überhaupt noch an Geld zu kommen. Nachvollziehbar also, dass er zusagt. Bei Lady Gagas kürzlichem Engagement in Italien handelt es sich hingegen nicht um Stoff für einen Film, sondern um die Realität. Und obwohl die 36-Jährige längst ausgesorgt haben dürfte, soll deutlich mehr Geld geflossen sein.

Bereits 2020 - während des Lockdowns - ehelichte Alan Howard seine Verlobte Caroline Bryon, nun wurde die entsprechende Party am Comer See nachgeholt. Dafür war dem 59-Jährigen nichts zu teuer, und eben auch nicht Lady Gaga. Und so lud er die Sängerin ein, damit sie ihm, seiner Angetrauten und ihren Gästen am Piano ein paar Ständchen singt.

Historische Villa angemietet

Für die Party angemietet hatte Howard, der laut "Bild"-Zeitung selbst ein Anwesen am Comer See besitzt, die historische Villa Olmo, die über einen Park und eine Ufer-Promenade verfügt. Das gesamte Gelände wurde für einen ganzen Monat geblockt und weiträumig abgesperrt, heißt es weiter. Allein dafür musste Howard 1,3 Millionen Dollar auf den Tisch legen und brachte wohl auch den einen oder anderen Einheimischen mit seiner Extravaganz gegen sich auf. Dafür brachte Howard aber immerhin mal wieder einen echten Star in die Region.

Zwar ist nicht bekannt, wie viel Lady Gaga für ihren Auftritt bekam, doch schätzt der PR-Experte Nick Ede laut "DailyMail" die Summe auf etwa drei Millionen Dollar. "Und da sind ihre Entourage, ihre Reisen, ihre Unterkunft, ihre Fahrer und ihre Technik noch nicht eingerechnet", so Ede weiter. Dafür gab es dann aber auch Hits wie "Shallow" und "Always Remember Us This Way" aus dem Oscar-prämierten Film "A Star Is Born" zu hören. Unter den Gästen Howards waren zudem weitere Promis wie US-Schauspielerin Emily Blunt und das schwedische Model Victoria Silvstedt. Alles in allem soll die Hochzeit mehr als elf Millionen Euro gekostet haben.