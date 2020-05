Normalerweise gibt Lana Del Rey die unterkühlte, unnahbare und stilvolle Femme Fatale. Doch nun präsentiert sie sich auf einem Schnappschuss ganz natürlich. Warum sollte sie in Corona-Zeiten auch das volle Beauty-Programm durchziehen?

Schummriges Licht, von Rauchschwaden durchzogene Luft, eine sinnlich-melancholische Melodie, die den Raum erfüllt - das mag vielen einfallen, wenn sie den Namen Lana Del Rey hören. Doch auch bei der von einer mysthischen Aura umgebenen New Yorkerin geht es mitunter einfach zu wie bei Müllers und Maiers. Dann etwa, wenn sie ein spontanes Spiegel-Selfie von sich knipst.

Den Beweis tritt die 34-Jährige nun bei Instagram an. Hier postete sie einen entsprechenden Schnappschuss von sich, der sie ungeschminkt, ungestylt, mit Hochsteckfrisur und blondem Haaransatz zeigt. Vermutlich hat auch Del Rey inmitten der Corana-Krise einfach keine Lust, jeden Tag das volle Beauty-Programm durchzuziehen. Wer würde ihr das verdenken?

Schließlich musste auch die Sängerin aufgrund der Pandemie Konzerte streichen. Doch nicht nur das Coronavirus machte ihr einen Strich durch die Rechnung, sondern auch ihre Stimme. So sagte Del Rey ihre Europa-Tournee bereits im Januar wegen einer Erkrankung, die ihr die Gesangsstimme geraubt hatte, komplett ab.

Trennung nach sechs Monaten

Auch sonst gab es in jüngster Zeit leider wenig Positives aus dem Leben der US-Amerikanerin zu berichten. So zerbrach erst vor wenigen Wochen ihre Beziehung mit dem Polizeibeamten Sean "Sticks" Larkin. Dabei waren die beiden gerade erst vor einem halben Jahr zusammengekommen. "Im Moment sind wir nur Freunde. Wir reden immer noch miteinander, aber wir haben einfach gerade mit vollen Terminkalendern zu kämpfen", sagte Larkin im März zu der Trennung in einem Interview mit der "New York Times".

Nun ja, so voll können die Terminkalender der beiden während der Corona-Pandemie eigentlich nicht sein. Jedenfalls nicht so voll, dass nicht Zeit für ein ungeschminktes Selfie vor dem Spiegel bliebe.