Am 11. Juli ist es so weit. Dann werden wir wissen, wer Fußball-Europameister ist. Am 23. Juli geht es dann auch schon mit den Olympischen Spielen in Tokio los. Doch was machen wir nur in den zwölf Tagen dazwischen?! Na, "Die RTL Sommerspiele" gucken.

Nach der Fußball-EM ist vor Olympia - und genau dazwischen ist auch bei RTL Kraft, Ausdauer und eiserner Wille gefragt. Am 16. und 17. Juli feiert mit "Die RTL Sommerspiele" ein neues Sport-Event Premiere.

In zwei Liveshows, jeweils um 20.15 Uhr, messen sich dann mehr als 30 sportbegeisterte Prominente aus verschiedenen Nationen in 14 olympischen Disziplinen. Laura Papendick und Daniel Hartwich führen durch das Spektakel, das in Leipzig durchgeführt wird und bei dem es für die ambitionierten Wettkämpfer und Wettkämpferinnen um Medaillen, Ruhm und Ehre geht.

Und wer ist alles mit von der Partie? Das ist die illustre Schar der prominenten Damen, die bei "Die RTL Sommerspiele" antreten:

Sängerin Christina "LaFee" Klein

Moderatorin Nina Mogghadam

Model Sandy Meyer-Wölden

Ex-"Let's Dance"-Kandidatin Sabrina Mockenhaupt

Profitänzerin Ekatarina Leonova

Schauspielerin Luna Schweiger

Ex-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki

Schauspielerin Natalia Avelon

"Let's Dance"-Profitänzerin Christina Luft

"No Angels"-Sängerin Sandy Mölling

Ex-"Let's Dance"-Gewinnerin Lilli Paul Roncalli

Moderatorin Sarah Valentina Winkhaus

"Let's Dance"-Profitänzerin Renata Lusin

RTL-Moderatorin Bella Lesnik

Sängerin "Blümchen" Jasmin Wagner

Model Lilly Becker

Und diese prominenten Herren sind mit von der Partie:

Ex-Dschungelcamp-Kandidat Thorsten Legat

Comedian Öszan Cosar

"Let's Dance"-Profitänzer Valentin Lusin

Ex-Fußballprofi Tim Wiese

Ex-Fußballprofi Kevin Großkreutz

Ex-"Let's Dance"-Kandidat Matthias Steiner

Ex-"Let's Dance"-Gewinner Pascal Hens

"Alles was zählt"-Star Tijan Nije

Ex-"Let's Dance"-Gewinner Gil Ofarim

Model Marcus Schenkenberg

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Timur Ülker

Ex-Fußballprofi David Odonkor

Ex-Dschungelkönig Joey Heindle

Ex-"Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner Prince Damien

Comedian Alain Frei

"Kampf der Realitystars"-Kandidat Evil Jared

Trainiert würden die Promis von "wahren Sport-Legenden" und den "besten Trainern und Trainerinnen" Deutschlands, verspricht RTL. Als Kommentatoren begleiten Elmar Paulke und Wolff-Christoph Fuss das Geschehen. Jana Azizi, Anna Fleischhauer und Ex-"Let's Dance"-Kandidat Kai Ebel sind als Reporter und Reporterinnen bei den Wettkämpfen hautnah dabei.

Und in welchen Disziplinen werden sich die Promis messen? Das Programm an Tag 1 sieht wie folgt aus:

Ringen (Männer)

Tischtennis (Männer)

Schwimmen (Frauen)

Schwimmen (Männer)

Rhythmische Sportgymnastik (Frauen)

200m Lauf (Frauen)

200m Lauf (Männer)

An Tag 2 gilt es dann in diesen Disziplinen zu brillieren:

Hürden Sprint (Männer)

Weitsprung (Frauen)

Klettern (Männer)

Bahnrad Sprint (Männer)

Kanu Sprint (Frauen)

Fechten (Frauen)

Bogenschießen (Frauen)

1000m Lauf (Mixed)

Wer kommt an seine Grenzen? Welche Nation steht am Ende ganz oben im Medaillenspiegel? Und welche Athleten und Athletinnen werden uns alle überraschen? Am 16. und 17. Juli gibt es bei RTL die Antworten darauf zu sehen.