Fantasy-Star in der Hauptrolle "Last Christmas" kommt auf die Leinwand

Im nächsten Jahr findet zu Weihnachten nicht nur die alljährliche Dauerbeschallung durch den "Wham!"-Klassiker "Last Christmas" statt. Im Dezember 2019 können eingefleischte Liebhaber auch den Film zum Hit im Kino schauen.

Fans der britischen Schauspielerin Emilia Clarke können sich freuen: Der 31-jährige Star aus der Fantasy-Serie "Game of Thrones" spielt die Hauptrolle im Weihnachtsfilm "Last Christmas", der im Dezember 2019 in den Kinos starten soll.

Die Geschichte des "Wham!"-Hits von 1984 wird unter anderem in London gedreht, wie ein Video des Online-Portals "Entertainment Tonight" (ET) zeigt. Am Set ist Hauptdarstellerin Emilia Clarke in einem grünen Weihnachtskostüm zu sehen und kündigt an: "Es wird sehr weihnachtlich."

Neben ihr agiert der britisch-malaysische Schauspieler Henry Golding, bekannt aus "Crazy Rich Asiens". Die Liebesgeschichte wird zu Ehren des im Dezember 2016 verstorbenen George Michael verfilmt. Verantwortlich für das Drehbuch des Streifens sind unter anderem die Schauspielerin Emma Thompson und deren Ehemann Greg Wise.

Der Popsong "Last Christmas" schafft es alle Jahre wieder in die deutschen Single-Charts zurück und ist das am häufigsten platzierte Lied der Chartsgeschichte. Mit seinem Wiedereinstieg auf Platz 32 Ende November dieses Jahres war der Song des britischen Popduos George Michael/Andrew Ridgeley bereits zum 130. Mal in der Hitliste notiert. Erstmals war "Last Christmas" an Heiligabend 1984 dabei; seit Mitte der 90er Jahre findet sich der Weihnachtsklassiker alljährlich in den Top 100 wieder.