Eigentlich heißt es ja, Michael Wendler stecke bis über beide Ohren in finanziellen Schwierigkeiten. Noch dazu schlägt er sich gerade in einem Streit mit seinem früheren Schönheitschirurgen rum. Dennoch haben er und seine Frau Laura Müller offenbar Geld und Muße für ein neues Boot.

Es gibt so einige, die sagen, dass ihnen Michael Wendler Geld schulde. Und die Meldung, der in die USA abgewanderte Schlagersänger sei eigentlich total pleite, machte in der Vergangenheit mehr als nur einmal die Runde.

Dennoch schwelgen der 49-Jährige und seine Frau Laura Müller in ihrem Exil im US-Staat Florida allem Anschein nach immer noch im Luxus. Davon zeugt auch der jüngste Post, den Müller auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht hat.

Zu sehen sind zwei Fotos der 21-Jährigen vor einem auf einen Hänger verladenen Motorboot. Einmal legt sie nahezu streichelnd ihre Hand auf das teure Spielzeug, das andere Mal scheint sie es lediglich bewundernd zu betrachten. "Ich lebe mein bestes Leben. Unser neues Boot ist bereit für den Ozean", kommentierte Müller die Schnappschüsse.

Streit um ein Attest

Da dürften einige der Gläubiger ihres Mannes dann doch große Augen und Ohren bekommen. Möglicherweise kalkuliert der Sänger ja bereits den Streitwert von 145.000 Euro ein, den ein Gericht in einem Prozess festgelegt hat, der kommenden Mittwoch verhandelt werden soll.

So geht Wendler juristisch gegen seinen ehemaligen Schönheitschirurgen vor. Ihm will er eine Äußerung verbieten lassen, bei der es um ein Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht geht.

Der Schönheitschirurg hat angedeutet, dass das angeblich von ihm für Wendler ausgestellte Attest gefälscht sein könnte: "Der Briefkopf und die Unterschrift stimmen, aber der Mittelteil ist nicht unsere Schriftform. Ich denke, das ist rein kopiert worden. Es ist leicht, so etwas zu fälschen", sagte der Arzt laut "Bild"-Zeitung.

Relativ klar?

Vor Gericht werden wohl nur die Anwälte der beiden Streitparteien in Stellung gehen, das persönliche Erscheinen Wendlers ist nicht angeordnet. Richterin Jutta von Gregory hat aber bestimmt, dass die Atteste in Originalform vorzulegen seien. Denn es gibt noch ein Attest für Wendler, das ihn - wohl wegen einer Nasen-Operation - von den Nasenabstrich-Tests auf das Coronavirus befreit, außerdem mindestens eines auch für seine Frau.

Er habe eidesstattliche Versicherungen Wendlers und Müllers, erklärt mit Markus Haintz der Anwalt des Sängers. Darin sei detailliert beschrieben, wie der Chirurg die Atteste ausgestellt und unterschrieben habe. "Für mich ist die Sache relativ klar", sagt Haintz und regt an, die Schriftstücke im Zweifel auf Fingerabdrücke untersuchen zu lassen. Der Anwalt des Chirurgen, Marcel Leeser, wollte dagegen vor dem Prozesstermin kein Statement abgeben.

Wendler hatte im Oktober 2020 einen Eklat ausgelöst, weil er der Bundesregierung "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung" in der Corona-Krise vorwarf. Zudem beschuldigte er Fernsehsender, darunter RTL, "gleichgeschaltet" zu sein. RTL distanzierte und trennte sich umgehend von ihm.