Zoff um "Stairway to Heaven" Led Zeppelin haben endlich Ruhe

Led Zeppelin 1969 - nicht nur die Band, auch der Streit um ihr "Stairway to Heaven", hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.

Jahrelang beschäftigt der Streit um den Led-Zeppelin-Klassiker "Stairway to Heaven" die Gerichte. Der Vorwurf: Das Lied sei in Teilen geklaut. Doch nun hat die juristische Auseinandersetzung für Robert Plant, Jimmy Page und Co ein für alle Mal ein Happy End.

Im Streit um mögliche Urheberrechtsverletzungen im Rock-Klassiker "Stairway to Heaven" hat Led Zeppelin nun endgültig gewonnen. Das Oberste Gericht der USA nahm eine Plagiatsklage gegen die britische Rockband nicht an - und beendete damit ein jahrelanges Hickhack.

In der Auseinandersetzung ging es um die melancholische zweiminütige Gitarrensequenz zu Beginn des achtminütigen Stücks. Led Zeppelin war vorgeworfen worden, dafür bei einem anderen Song abgekupfert zu haben.

Mit der Nichtannahme des Falles durch den Supreme Court bleibt ein im März gefälltes Urteil eines Berufungsgerichts in San Francisco bestehen. Dieses hatte die Entscheidung einer Geschworenen-Jury aus dem Jahr 2016 wieder in Kraft gesetzt, welche die Bandmitglieder und die Komponisten Robert Plant und Jimmy Page von dem Plagiatsvorwurf freigesprochen hatte. Der Prozess war damals aufgrund mehrerer Verfahrensfehler neu aufgerollt worden.

Bei "Taurus" abgekupfert?

In dem Streit um die Gitarrensequenz zu Beginn von "Stairway to Heaven" wurde Led Zeppelin vorgeworfen, dafür beim Song "Taurus" abgekupfert zu haben, den der verstorbene Gitarrist Randy Wolfe Ende 1966 für die kalifornische Band Spirit geschrieben hatte. Page und Plant wiesen den Plagiatsvorwurf stets zurück. Sie argumentierten unter anderem, die Akkordfolge gebe es in der Musik bereits seit Jahrhunderten.

Led Zeppelin veröffentlichten "Stairway to Heaven" 1971. Ursprünglich befand sich der Song lediglich auf dem Album "Led Zeppelin IV", weshalb er seinerzeit auch nicht in die Hitparaden vorstieß. Gleichwohl taucht das Lied heute regelmäßig in Aufzählungen der "größten Songs aller Zeiten" auf. Unzählige Male wurde es gecovert.