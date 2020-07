Es sieht nach Expertenmeinung ganz so aus, als würden Meghan und Harry Schloss Balmoral in diesem Jahr meiden.

Trotz der Corona-Pandemie plant Queen Elizabeth womöglich, ihren Sommerurlaub wie gewohnt in Schottland verbringen. Eigentlich findet sich dort dann immer die ganze Familie ein. Doch scheint es, als müsste sie dieses Mal ohne Harry, Meghan und Archie auskommen.

Royal-Experten gehen davon aus, dass Queen Elizabeth II. und ihr Ehemann Prinz Philip im August trotz der Corona-Krise nach Schloss Balmoral reisen werden, um in Schottland ihren Sommerurlaub zu verbringen. Die britische "Sun" berichtet, dass unter anderem auch Prinz William, Herzogin Kate und die Kinder - Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis - dabei sein werden. Der Aufenthalt, der weiteren Medienberichten zufolge unter entsprechenden Sicherheitsauflagen geplant sei, wird allerdings wohl ohne Prinz Harry, Herzogin Meghan und den kleinen Archie stattfinden.

Harry und Meghan hätten laut einem Bericht des "Daily Telegraph" nicht vor, der Einladung der Queen zu folgen. Der Royal-Journalistin Camilla Tominey zufolge sei dies zumindest "höchst unwahrscheinlich". Mancher frage sich mittlerweile sogar, "wann - oder in der Tat ob - die Königin und Prinz Philip jemals Archie, ihren jüngsten Urenkel, wiedersehen werden." Schon im vergangenen Jahr sollen Harry und Meghan eine entsprechende Einladung ausgeschlagen haben, was Queen Elizabeth damals "enttäuscht" habe.

Harry in Trance?

Prinz Harry scheint unterdessen so verschossen in Herzogin Meghan wie eh und je. In einem neuen Ausschnitt aus dem kommenden Buch "Finding Freedom" von Omid Scobie und Carolyn Durand, den die britische "Times" vorab veröffentlicht hat, spricht ein Freund des Paares davon, dass die beiden schon nach einem ersten gut dreistündigen Blind Date im Dean Street Townhouse in London "wie besessen" voneinander gewesen sein sollen. "Es war, als ob sich Harry in einer Trance befand."

Am darauffolgenden Abend seien sie erneut dorthin zurückgekehrt, und Harry habe damals bereits gewusst, dass sie die Richtige für ihn sei. Nach nur rund drei Monaten habe der Royal dann als erster "Ich liebe Dich" zu ihr gesagt, was sie prompt erwidert haben soll. Das Buch, das am 11. August erscheint, soll auf Aussagen von Bekannten und Freunden des Paares basieren. Die beiden haben nicht selbst mit den Autoren über ihre Beziehung gesprochen.