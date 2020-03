Wo lässt es sich am besten ausharren, während vor der Tür die Corona-Pandemie um sich greift? Im Bett natürlich. Das scheint das Motto von Lena Gercke zu sein. Und das nicht nur, weil sie schwanger ist. Ihr Schlafzimmer-Foto hat auch noch einen anderen Grund.

Lena Gercke ist Model und Moderatorin, aber auch Werbegesicht und Influencerin. Und da auch in Corona-Zeiten der Rubel irgendwie rollen muss, geht die 32-Jährige weiter ihrem Beruf nach.

So postete Gercke auf ihrer Instagram-Seite ein Bild, das sie lediglich in Unterwäsche zeigt. Sie trägt einen grauen BH mit dazugehörigem Slip. "Home Sweet Home" hat sie als Ortsmarke hinzugefügt.

Man könnte also meinen, dies sei Gerckes Kommentar zur Corona-Krise: einfach mal zu Hause bleiben, es sich gemütlich machen und ein bisschen zwischen den Laken tollen.

Babybauch unter der Decke

Doch weit gefehlt: Eigentlich handelt es sich bei dem Post um Werbung. So ist die Unterwäsche, die Gercke trägt, eine Kreation des Labels "Intimissimi", für das die einstige Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) regelmäßig in die Bütt steigt. Daraus macht Gercke in ihrem Kommentar zu dem Bild auch gar keinen Hehl. "Nachhaltige Lingerie, hier kommt sie", schreibt sie etwa. Sie habe sich in die neue "grüne Kollektion" des Labels verliebt.

Gerckes Babybauch kann man derweil auf dem Foto nur erahnen. Just ihn versteckt sie unter der Bettdecke. Dabei dürfte von ihrer Schwangerschaft, die sie im Januar verkündet hatte, schon einiges zu sehen sein. Bereits auf früheren Fotos war deutlich ein Bäuchlein zu erkennen. Vater des Kindes ist Gerckes Freund Dustin Schöne.

Doch auch wenn der Post in erster Linie Reklamezwecken dient - als Anregung für das passende Verhalten in diesen krisengeplagten Tagen taugt er dennoch allemal. Erst recht, wenn man schwanger ist. Gercke dürften schließlich all die Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus nicht entgangen sein - auch bei dem Format, dem sie ihre Karriere zu verdanken hat. So findet das Finale von GNTM - wie aktuell zahlreiche andere TV-Shows auch - in diesem Jahr ohne Zuschauer statt.