Stark ist das neue schlank: Lena Gercke zeigt sich auf Instagram mit definierten Bauchmuskeln. Da könnte sich so mancher Pumper eine Scheibe von abschneiden.

Klar, Lena Gercke ist in Form, sie ist ja schließlich Model. Dass die 31-jährige mit einem wohlgeformten Körper aufzuwarten weiß, dürfte kaum einen sonderlich schockieren. Doch Gercke ist nicht einfach gertenschlank, sie ist durchtrainiert. Das beweist sie mit einem neuen Instagram-Post.

Auf dem Foto ist Gercke in sportlicher Kleidung zu sehen. Zur lässigen Hose hat sie einen schwarzen Sport-BH kombiniert. So setzt sie gekonnt ihre Bauchmuskeln in Szene. Die können sich nämlich sehen lassen: Gercke präsentiert ein waschechtes Sixpack. "Auf nach New York", schreibt Gercke zu dem Foto. Doch die Bildunterschrift wird bei dem Anblick zur Nebensache.

Sportlich statt sexy

Es muss eben nicht immer sexy sein - sportlich geht auch. Wobei sich Gercke auch auf Erotik ganz vorzüglich versteht. Jüngst verzückte sie ihre Fans in Cowboy-Stiefeln und einem transparenten Body mit funkelnden Steinchen. Und immer wieder versorgt sie das Internet mit Fotos in Dessous. Schließlich ist Gercke das Gesicht des Unterwäscheherstellers Intimissimi.

Gercke wurde 2006 als erste Siegerin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" bekannt. Seitdem arbeitet sie als Model, steht aber auch als Moderatorin vor der Kamera. Sie saß in der Jury der RTL-Show "Das Supertalent" und dreht "The Voice of Germany". Jüngst versuchte sich Gercke zudem als Designerin. Ihre Mode zeigte sie vor einigen Wochen bei der Berliner Fashion Week. "Wir haben 125 Teile, und ich steh' hinter jedem einzelnen", sagte Gercke im Gespräch mit n-tv.de. Privat ist sie schon seit einiger Zeit mit dem Werbefilm-Regisseur Dustin Schöne liiert. Es läuft also rund für die schöne Blondine.