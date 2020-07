Vor zwei Wochen bringt Model und Moderatorin Lena Gercke ihr erstes Kind zur Welt. Nun meldet sie sich in den sozialen Medien zurück und zeigt sich dort mit bereits wieder flachem Bauch. Dafür ist sie an anderer Stelle alles andere als faltenfrei.

Am 6. Juli sind Lena Gercke und ihr Freund Dustin Schöne zum ersten Mal Eltern geworden. Nach der Bekanntgabe der Geburt von Töchterchen Zoe wurde es bei Instagram erstmal still um das Model. Nun meldet sich die 32-jährige Neu-Mutter mit einem Spiegelselfie zurück und lässt gleich durchblicken, dass sich ihr Leben und ihre Prioritäten ganz schön verändert haben.

Zwei Dinge können ihre Follower aus dem Bild nämlich schließen: Offenbar kommt man mit einem kleinen Baby daheim nicht mehr zum Bügeln, wie Gercke in der Bildunterschrift erklärt und man ihrer Kleidung auch ansieht. Sie trägt eine Kombination aus legerer Hose, die an den Beinen ganz schön viele Falten aufweist, und bauchfreiem Bustier. Und so fällt noch etwas anderes auf: Um ihre Figur muss sich die Moderatorin trotz eben erst beendeter Schwangerschaft unverkennbar keine Sorgen machen.

Komplimente und Zweifel

Letzteres ist auch den meisten Fans besonders ins Auge gestochen. In den Kommentaren wird vor allem Gerckes After-Babybody gelobt: "Toll siehst du aus, Liebes", heißt es da etwa. Oder auch: "Wow, ich hätte auch gerne so eine Figur so kurz nach der Geburt gehabt." Während die Komplimente nicht abebben, gibt ein Instagram-Follower aber auch zu bedenken, dass so ein flacher Bauch so kurz nach der Geburt nicht unbedingt der Realität entspräche.

Immerhin liegt die erst zwei Wochen zurück. Kurz danach hatte Gercke die frohe Botschaft bei Instagram verkündet: "Willkommen auf der Welt", schrieb die 32-Jährige zu einem Foto, das jeweils eine Hand von ihr und Schöne sowie Zoes Händchen zeigte. "Keine Worte können beschreiben, wie dankbar wir sind", fügte sie noch hinzu.

Nach Angaben des Paares kam die Kleine am Geburtstag des glücklichen Vaters zur Welt. Er teilte den Schnappschuss ebenfalls via Instagram und schrieb dazu: "Das beste Geburtstagsgeschenk, das man sich wünschen kann."