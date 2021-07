Im Juli 2020 wird Lena Gercke zum ersten Mal Mutter - ausgerechnet am Geburtstag von Freund und Kindsvater Dustin Schöne. Nun jährt sich dieser Tag zum ersten Mal. Das feiert das Paar im Familienkreis und mit Fotos in den sozialen Medien.

Sämtliche Follower von Lena Gercke wissen, dass sie private Einblicke äußerst selten gewährt. Auch nach der Geburt ihrer Tochter Zoe im Juli 2020 gab es nur wenige Schnappschüsse, die sie in ihrer Rolle als Mutter zeigen. Das änderte nun ihr Partner Dustin Schöne: Der Werbefilm-Regisseur teilte auf seinem Instagram-Account ein Bild von sich mit seinen Liebsten Lena und Zoe.

Auf den beiden Schwarz-Weiß-Bildern hält Schöne Zoe auf seinem Arm, während sich die 31-jährige Gercke an ihr Töchterchen kuschelt und ihr einen Kuss auf die Wange drückt. Das Gesicht ihrer Tochter ist zwar nicht zu erkennen, jedoch der Lockenkopf der mittlerweile Einjährigen. Schöne kommentierte sein Bild mit den Worten "We're family" (zu Deutsch: "Wir sind Familie") und einem schwarzen Herz-Emoji.

Anlass des Familien-Schnappschusses war der gemeinsame Geburtstag von Vater und Tochter am 6. Juli. Gercke selbst postete zu diesem Anlass ebenfalls eine persönliche Bilderstrecke auf Instagram - unter anderem von ihrem Babybauch vor der Entbindung - und schrieb auf Englisch dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an zwei meiner Lieblingsmenschen auf der Welt."

Lena Gercke ging als Gewinnerin aus der allerersten Staffel von "Germany's next Topmodel" hevor. Es folgten zahlreiche weitere TV-Einsätze wie als Jurorin bei "Das Supertalent" und Moderatorin bei "The Voice of Germany". Mit Dustin Schöne kam sie im September 2019 zusammen.