In wenigen Wochen feiert die Tochter von Model und Moderatorin Lena Gercke ihren ersten Geburtstag. Seit ihrer Geburt widmet sich die 33-Jährige neben ihrer Karriere vor allem der Familie - und die könnte bald größer werden, denn Gercke soll erneut schwanger sein.

Im kommenden Juli feiern Lena Gercke und ihr Freund Dustin Schöne den ersten Geburtstag von Töchterchen Zoe. Ihr Glück als Mutter teilt die 33-Jährige immer wieder auf Instagram mit ihren Followern, gab vor geraumer Zeit aber auch zu, dass die Schwangerschaft und die Zeit nicht immer einfach waren. 20 Kilogramm nahm das Model während der neun Monate zu. Doch spielt das längst keine Rolle mehr für die Blondine, die die Pfunde nicht nur längst wieder los ist. Auch soll sie jetzt bereits zum zweiten Mal schwanger sein.

Das berichtet zumindest die "Bild"-Zeitung und beruft sich dabei auf eine Quelle aus dem engen Umfeld der früheren "The Voice"-Moderatorin. Diesen Job hatte Lena Gercke erst vor Kurzem - zumindest vorübergehend - an den Nagel gehängt. Offiziell, um sich mehr ihrem Modelabel widmen zu können. Nun aber rückt womöglich ja auch die zweite Schwangerschaft in ihren Fokus.

"Als Unternehmerin, aber vor allem auch als Mutter bin ich stärker denn je gefordert, auch einmal Dinge wegzulassen - und das fällt unglaublich schwer", teilte sie ihren Fans im März mit. Ob sich hier schon ein Hinweis auf die Planung eines weiteren Babys verbarg, ist ungewiss. Stattdessen hieß es damals weiter: "Durch die Tätigkeit als Geschäftsführerin eines Unternehmens sind nicht nur zahlreiche neue Aufgaben hinzugekommen, sondern auch eine Menge Verantwortung." Da sich die Marke LeGer noch im Aufbau befände, wolle sie sich erstmal auf das Vorweihnachtsgeschäft konzentrieren, so Gercke weiter.

Sollte die "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin von 2006 jetzt tatsächlich wieder schwanger sein, steht aber sicherlich auch ihren beruflichen Plänen erstmal nichts im Wege. Denn auf den Fotos, die sie gerade aus dem Urlaub auf der Baleareninsel Ibiza auf ihrem Instagram-Account hochgeladen hat, ist noch keine nennenswerte Babykugel zu erkennen. Demnach dürfte sie sich noch ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft befinden.