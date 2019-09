"Nicht so aufgewacht" Lena Gercke wirft sich in Pose

Nur in Unterwäsche entspannt Lena Gercke auf dem Sofa. Rein beruflich, versteht sich. Das kommt bei ihren Fans gut an. Das Model gibt aber auch gerne zu, dass sie so nicht am Morgen aus dem Bett gefallen ist.

Lena Gercke ist in festen Händen. Etwas, das manchem Fan angesichts ihrer oft freizügigen Instagram-Posts sauer aufstoßen oder zumindest enttäuschen dürfte. Auch auf dem neuesten Bild zeigt sich die 31-Jährige recht offenherzig. Sie steht allerdings auch dazu, das nicht alles an diesem Foto ganz natürlich ist.

Im schwarzen BH mit passendem Höschen rekelt sich die Blondine auf einem beigefarbenen Sofa, perfekt frisiert und noch ein bisschen perfekter geschminkt. Dazu schreibt Gercke: "Okay, so bin ich heute Morgen nicht aufgewacht." Offenbar stammt das Foto vom Shooting für einen Unterwäsche-Hersteller, den Gercke im Foto verlinkt hat.

Ganz natürlich am Morgen

Ihren Fans gefällt der Anblick. Eigenen Angaben zufolge hat sich einer von ihnen vor lauter Begeisterung an seinem Frühstückscroissant verschluckt. Andere wiederum scheinen bislang davon ausgegangen zu sein, dass Gercke natürlich genau so aussieht, wenn sie morgens die Augen aufschlägt. Schuld daran dürfte ein kurz zuvor veröffentlichten Bild sein, dass sie im Bett zeigt, die Decke bis zum Kinn hochgezogen und schüchtern in die Kamera lächelnd. Auch mit diesem Foto gelingt es ihr - trotz deutlich weniger Make-up - ihre Follower zu begeistern.

Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin ist aktuell mit dem Werbefilm-Regisseur Dustin Schöne liiert. Erst kürzlich waren die zwei gemeinsam im Liebesurlaub. Einige Schnappschüsse teilte Gercke ebenfalls bei Instagram. Unter anderem posierte sie vor strahlend blauem Wasser auf einem Boot. In ihrer Instagram-Story waren sie und Schöne gemeinsam im Meer zu sehen. Sie klammerte sich um seinen Hals, während er ihren Po und Oberschenkel umfasste. Angesichts der neuesten Bilder dürfte die Anzahl seiner Neider noch einmal gestiegen sein.