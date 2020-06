Bei "The Voice" hat sich Lena Gercke bereits in den Mutterschutz verabschiedet.

Lena Gercke ist schwanger, und das schon eine ganze Weile. Kein Wunder also, dass ihre Klamotten nicht mehr so sitzen wie noch vor einigen Monaten. Trotzdem ist das Model überrascht, als sie eines ihrer Kleider anprobiert. Irgendwas stimmt da doch nicht?!

Lena Gerckes Babykugel wächst unaufhörlich, daran lassen die vielen Fotos, die das Model auf ihrem Instagram-Kanal postet, keinen Zweifel. Längst merkt die 32-Jährige das natürlich auch an ihrem Kleiderschrank. Und während die Hosen am Bund längst zu eng sind, werden ohnehin schon kurze Kleider noch ein bisschen kürzer.

Auf einem Foto, das Gercke von sich vor dem Spiegel gemacht hat, trägt sie ein Mini-Flatterkleid im Animal-Print, das allerdings nicht mehr so sitzt, wie vom Designer ursprünglich gedacht. "Wann ist dieses Kleid so kurz geworden?", fragt die Blondine sich selbst und ihre Follower. Ganz offenbar ist es nicht etwa in der Wäsche eingelaufen, sondern wird durch den Schwangerschaftsbauch ganz ordentlich nach oben gezogen.

Für Gercke und ihren Freund Dustin Schöne ist es das erste Kind, der genaue Geburtstermin ist nicht bekannt. Ein anderes Baby ist Gerckes neue Modekollektion für "About You", die sie auf der entsprechenden Instagram-Seite unter anderem selbst bewirbt. Und auch auf den Fotos hier, die sie oft in hellen Kleidern oder auch Jumpsuits zeigen, ist der Babybauch nicht wegzudiskutieren.

Freiräume für ihr erstes Kind hat sie sich allerdings durch ihren Abschied als Moderatorin von "The Voice of Germany" geschaffen. Den gab sie Ende Mai bekannt und überließ das Zepter ihrer Nachfolgerin Annemarie Carpendale. Allzu lange dürfte es also nicht mehr dauern, bis das Gercke-Baby geboren wird.