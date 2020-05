Soll Lena Gercke bei "The Voice of Germany" ersetzen: Annemarie Carpendale.

An sich ist diese Meldung natürlich wenig überraschend. Schließlich ist Lena Gercke hochschwanger. Sie dürfte jeden Moment vor der Entbindung stehen und demnächst mit dem Nachwuchs alle Hände voll zu tun haben. Für "The Voice of Germany" bleibt da selbstredend keine Zeit mehr - Gercke ist raus.

Wie war das noch gleich? "Ein bisschen schwanger" gibt es nicht. Dennoch kann man irgendwie "sehr" schwanger sein. Dann nämlich, wenn man den größten Teil der Schwangerschaft schon hinter sich gebracht hat und kurz vor der Entbindung steht.

Glauben Sie nicht? Dann sollten sie mal auf Lena Gerckes Instagram-Seite vorbeischauen. Die einstige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin hält ihre Follower regelmäßig mit Schnappschüssen auf dem Laufenden, die den Fortgang ihrer Schwangerschaft demonstrieren. Und wenn man sich die jüngsten Aufnahmen von ihrem Babybauch ansieht, dann kann man unumwunden festhalten: Gercke ist wirklich seeehr schwanger.

Die in Kürze bevorstehende Geburt des Nachwuchses bleibt natürlich auch nicht ohne Konsequenzen für Gerckes berufliche Laufbahn. Seit fünf Jahren gehörte sie zum Moderatorenteam von "The Voice of Germany". Doch wenn im Herbst 2020 die zehnte Jubiläumsstaffel der Castingshow auf Sendung gehen wird, ist die 32-Jährige notgedrungen nicht mehr mit von der Partie. Das jedenfalls meldet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf einen Mitarbeiter der Show.

Annemarie Carpendale rückt nach

Zugleich will das Blatt auch bereits erfahren haben, wer in die Fußstapfen Gerckes treten wird: Annemarie Carpendale. Das dürfte passen. Ihr Sohn ist schließlich bereits zwei Jahre alt. Und als "taff"- und "red!"-Moderatorin ist die 42-jährige Frau von Schauspieler Wayne Carpendale seit vielen Jahren ein bekanntes Sender-Gesicht von Pro7, wo "The Voice of Germany" im Wechsel mit Sat.1 gezeigt wird. Offiziell bestätigt wurde dies jedoch bislang nicht.

Für Gercke lautet unterdessen die Devise: Aufgeschoben ist ja nicht gleich aufgehoben. Und so kann sie zu einem späteren Zeitpunkt sicher wieder zu dem Format zurückkehren.

In nächster Zeit jedoch dürfte sie erst einmal ihre Mutterfreuden genießen - zusammen mit dem Regisseur Dustin Schöne, ihrem Freund und Vater ihres Kindes.