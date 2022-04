Angesichts der Lockerungen, die es mit Blick auf Corona gibt, könnte manch einer vielleicht meinen, die Pandemie sei vorbei. Doch sie ist es nicht. Das weiß auch Lena Meyer-Landrut - und zieht daraus nun eine drastische Konsequenz.

Fans von Lena Meyer-Landrut müssen jetzt ganz stark sein: Die Sängerin hat ihre komplette Sommer-Tour und alle Festivalauftritte abgesagt. Warum? Das erklärt die Gewinnerin des Eurovision Song Contests von 2010 in einem ausführlichen Instagram-Post.

"Ich spüre eine Verantwortung euch gegenüber und fühle mich selber noch nicht sicher genug, in Anbetracht der anhaltenden Corona-Pandemie mit einer vollen Produktion in meist ausverkauften, vollen Hallen zu spielen", so die 30-Jährige. "Mein Gefühl ist: Die Zeit ist noch nicht reif."

Von der Absage sind neben den Tour-Terminen in Leipzig, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, München, Frankfurt und Berlin auch die Open-Airs im Sommer betroffen. "Weil wir die Tour nicht spielen, macht es wirtschaftlich, inhaltlich und umwelttechnisch nachhaltig leider absolut keinen Sinn, die zu spielen, was mich sehr schmerzt und traurig macht", führt Meyer-Landrut weiter aus. Bereits gekaufte Karten können an den Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Die Festivaltickets behalten ihre Gültigkeit.

"Es schmerzt mich zutiefst"

"Ich möchte mit euch zusammen Konzerte erleben, wenn wir alle sorgenfreier sind und uns in den Armen liegen und feiern können und gemeinsam eine unbeschwerte Zeit haben dürfen", erklärt Meyer-Landrut. Die Absage sei ihre persönliche Entscheidung. "Es schmerzt mich zutiefst, viele von euch zu enttäuschen und ich kann es kaum ertragen, euch traurig zu wissen. Glaubt mir, es fällt mir nicht leicht", teilt die Sängerin mit und fügt hinzu: "Wir werden uns wieder live sehen, versprochen."

Das letzte Mal groß auf Tour war Meyer-Landrut 2019 anlässlich der Veröffentlichung ihres Albums "Only Love, L". Im Jahr darauf musste sie angesichts der Pandemie dagegen bereits Konzerte im Rahmen ihrer "More Love"-Tour absagen. Mit der Verschiebung der Shows um ganze zwei Jahre wollte sie damals wohl auf Nummer sicher gehen - und muss nun trotzdem erneut vor Corona kapitulieren.