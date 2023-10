Reality-Shows und soziale Medien machen es möglich: Nie zuvor war es einfacher, prominent zu werden. Die Sängerin Lena Meyer-Landrut kommt damit nur schwer klar, gönnt den neuen Promis den Ruhm aber. Sie selbst kennt den Weg ins plötzliche Rampenlicht nur zu gut.

Musikerin Lena Meyer-Landrut wundert sich in Zeiten von Reality-Shows und sozialen Medien über einen aus ihrer Sicht inflationären Prominentenstatus. "Ich bin gerade etwas überfordert damit, wie viele Leute Stars sind und wie einfach es ist, in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit zu einem Star zu werden. Dadurch wird die Kunst meiner Empfindung nach abgewertet", sagte die 32-Jährige.

Auf der einen Seite sei es auch toll, dass jeder die Möglichkeit habe, in der Öffentlichkeit zu stehen. Aber: "Das beinhaltet auch Leute, die keinen Inhalt haben." Die Menschen konsumierten deshalb ständig schlechte, gefakte oder inhaltslose Dinge. "Das macht mich auf jeden Fall nachdenklich." Die Sängerin aus Hannover wurde durch den Sieg beim Eurovision Song Contest 2010 ("Satellite") einer großen Öffentlichkeit bekannt.

Die 32-Jährige hatte zuletzt mit einigen Hürden zu kämpfen. Anfang August teilte sie ebenfalls via Instagram mit, dass sie sich bei einem Reitunfall einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen habe. Im September erklärte sie im SWR3 Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit", dass sie mit der Verletzung enorm zu kämpfen hatte. "Das ist auf jeden Fall echt nicht witzig gewesen. Die ersten Tage waren auch echt scheiße und waren auch emotional hart, weil man auch nochmal so auf ganz andere Gedanken kommt."

Für das kommende Jahr kündigte sie kürzlich die "Lena Live 2024"-Tour mit sechs Konzerten an. Sie feiert am 1. Juni in Leipzig ihren Auftakt. Im Juni 2023 veröffentliche die Sängerin ihre neue Single "What I Want" - ein Vorbote ihres neuen Albums, das Anfang 2024 erscheinen soll. Mit dem Song möchte sie Zuhörerinnen und Zuhörern "Mut machen, keine Angst vor Veränderungen zu haben, sondern sie als neue Chance zu sehen".