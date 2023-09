Nach ihrem Reitunfall hat Lena Meyer-Landrut in ihrer erzwungenen Ruhepause sicher viel Zeit. Daran soll es aber nicht liegen, dass sie sich nun daranmacht, die Kunst des Tätowierens zu lernen. "Weil ich Bock hab'", antwortet sie vielmehr auf die Frage nach ihrer Motivation.

Lena Meyer-Landrut ist Sängerin, Influencerin, Werbegesicht, "The Voice"-Jurorin, Synchronsprecherin, Mutter - und womöglich alsbald auch noch Tätowiererin. So plauderte sie nun in einem Podcast aus, dass sie sich derzeit intensiv mit der Kreation von Körperkunst auseinandersetzt.

"Ich mache gerade eine (…) Ausbildung zur Tätowiererin", erklärte die 32-Jährige im Gespräch mit Autorin Giulia Becker im Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit". Der Grund für ihre berufliche Weiterbildung ist dabei denkbar einfach: "Weil ich Bock hab'", so Meyer-Landrut.

"Ein Hobby-Girl"

Eine wirkliche Jobperspektive sieht die Gewinnerin des Eurovision Song Contests von 2010 in ihrer neuen Tätigkeit aber wohl eher nicht. "Ich bin sozusagen ein Hobby-Girl. Ich habe gerne Hobbys und dann finde ich das cool, dass ich tätowieren kann", plauderte Lena aus.

Um das Tätowieren zu lernen, absolviere sie aktuell einen Online-Kurs, verriet die gebürtige Hannoveranerin. Für diesen habe sie sich "mit einer Zeichnung" grafischer Formen beworben. "Dann wurde ich angenommen und kann mir jetzt die ganzen Videos angucken." Am Ende erhalte man ihres Wissens nach ein Zertifikat "und dann ist man Tätowiererin".

Die Ausbildung bezahle sie aus eigener Tasche, betonte die Sängerin. Bis sie wirklich auf menschliche Haut losgelassen wird, dürfte aber noch einige Zeit vergehen. Erst einmal müsse sie noch "an synthetischer Haut oder Bananen" üben, erklärte Meyer-Landrut in dem Podcast.

"Den Arsch gebrochen"

Zu dem neuen Hobby ist die Sängerin womöglich angesichts ihres Reitunfalls Anfang August gelangt. Dabei hatte sie sich einen doppelten Bruch des Kreuzbeins zugezogen. Oder um es mit Lenas eigenen Worten zu sagen: "Ich hab' mir den Arsch gebrochen."

Ein Kreuzbein-Bruch ist nicht nur schmerzhaft. Die Heilung dauert in der Regel auch mehrere Monate. Dementsprechend kündigte Meyer-Landrut an, sich erst einmal erholen zu müssen. Einen für Ende August geplanten Auftritt in Berlin sagte sie ab. Ein für den 30. September geplantes Konzert in Erfurt wird allerdings nach wie vor auf ihrer Webseite beworben.