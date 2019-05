Erinnern Sie sich noch an diese junge, freche, quirlige 19-Jährige, die 2010 den Eurovision Song Contest gewann? Vergessen Sie es. Lena feierte nun ihren 28. Geburtstag - standesgemäß mit Freundinnen, Bootsausflug und Eierlikör.

Für Deutschland gab es beim Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv am vergangenen Samstag mal wieder nichts zu feiern. Allen Grund, die Korken knallen zu lassen, hat jedoch eine, die als Siegerin des Gesangswettbewerbs 2010 deutlich bessere Erinnerungen an den ESC hat. Die Rede ist natürlich von Lena Meyer-Landrut.

Am Donnerstag feierte "lovely Lena" ihren sage und schreibe 28. Geburtstag. Daran, wie das aussah, lässt sie ihre Fans mit ein paar Fotos und Videos auf ihrer Instagram-Seite teilhaben. Unter anderem postete Lena ein Bild, auf dem sie sich zur Feier des Tages ein Krönchen aufgesetzt hat. Andere Aufnahmen zeigen die Sängerin im Bikini auf einem Elektroboot. Schließlich soll sie ihren Geburtstag in der spanischen Sonne gefeiert haben.

Auch Charlotte Roche dabei

Und das nicht allein. In ihrer Instagram-Story zeigt sich Lena mit mehreren Freundinnen, darunter auch "Feuchtgebiete"-Autorin Charlotte Roche. "Könnte es schöner sein?", fragt sie zunächst notorisch bei einem Bummel im Sonnenschein. "Es könnte doch schöner sein!", ruft sie dann in einem Clip, in dem sie gemeinsam mit ihren Mädels auf dem Boot zu sehen ist, in die Kamera.

Und natürlich hat Lena auch auf ihr neues Lebensjahr angestoßen - zumindest einmal mit Eierlikör. Davon zeugt ein Bild in ihrer Instagram-Story, das fünf Becher mit dem gelben Gesöff beim Zuprosten in den Mittelpunkt rückt.

Die Auszeit anlässlich ihres Geburtstages dürfte für Lena gerade recht kommen. Hinter ihr liegt schließlich die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums "Only Love, L", an dem sie lange gefeilt hat. Und vor ihr liegen die Termine ihrer kommenden Tournee, die am 12. Juni in Leipzig beginnt.