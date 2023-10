13 Jahre ist Lena Meyer-Landrut seit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest 2010 nun schon im Geschäft. Trotzdem unterläuft ihr auf der Bühne nach wie vor der eine oder andere Fauxpas, wie sie nun einräumt. Schuld daran ist ihr Gedächtnis.

Lena Meyer-Landrut, die im kommenden Sommer erstmals nach mehreren Jahren wieder auf Tour gehen will, kämpft auf der Bühne mit ihrem Erinnerungsvermögen. "Ich bin bei meinen Fans dafür bekannt, andauernd meine Texte zu vergessen. Ich vergesse von alten Songs die Texte und auch von den neuen. Ich habe da eine richtige Macke", räumt sie unumwunden ein. In solchen Momenten komme sie aber relativ schnell wieder in die Lieder rein. "Oder die ersten zehn Reihen helfen mir."

An diesem Freitag hat die Musikerin ihre neue Single "Straitjacket" veröffentlicht. Der Song ist nach "What I Want" der nächste Vorbote ihres neuen Albums, das im Frühjahr erscheinen soll. Die Tour der in Hannover geborenen Sängerin startet dann am 1. Juni 2024 in Leipzig.

Auf dem Cover experimentiert die 32-Jährige mit einem neuen Look. So zeigt sie sich mit einem langen, blonden Pferdeschwanz.

Mit "Trolls" im Kino

Es handele sich um künstliche Extensions, verrät Meyer-Landrut. "Ich probiere gerne neue Sachen aus und spiele mit Looks. Ich will meine künstlerischen Veränderungen nicht nur musikalisch, sondern auch visuell zeigen - etwa durch Looks, Klamotten, Make-up oder Haare", erklärt sie ihr neues Erscheinungsbild.

Dabei gibt es in diesen Tagen von Lena Meyer-Landrut nicht nur neue Musik zu hören. Auch im Kino leiht sie im mittlerweile dritten "Trolls"-Animationsfilm, der den Untertitel "Gemeinsam stark" trägt und vor einer Woche angelaufen ist, Hauptfigur Poppy gerade wieder ihre Stimme. Auch wenn sie sich nach wie vor von ihrem doppelten Kreuzbein-Bruch bei einem Reitunfall im August erholen dürfte - nur auf der faulen Haut liegen mag Lena Meyer-Landrut offenbar nicht.