Zuerst ein lädierter Zahn, dann auch noch eine Nierenbeckenentzündung: Lena Meyer-Landrut scheint zuletzt vom Pech verfolgt zu sein. Nun können die Fans aufatmen: Die Sängerin postet einen Hoffnungsschimmer.

Bei einem Konzert in Düsseldorf verliert Lena Meyer-Landrut zunächst ein Stück Zahn, kurz danach taucht ein Foto von der 28-Jährigen auf, auf dem zu sehen ist, wie sie an einem Tropf hängt. Die zunächst vermutete Blasenentzündung hatte sich als Nierenbeckenentzündung herausgestellt. "Leni out" ließ die Sängerin ihre Fans in einer Instagram-Story wissen.

Doch nun gibt die Sängerin ebenfalls via Instagram Entwarnung. Auf einem Foto ist Lena Meyer-Landrut im Bett liegend zu sehen, allerdings mit Daumen-hoch-Geste. Dazu richtet sie schriftlich ein paar dankende Worte an ihre Fans. "Ihr seid alle so zuckersüß! Mir geht’s schon viel besser, ich ruh mich fleißig aus und morgen bin ich bestimmt wieder top fit."

Ihr nächster Auftritt ist für Samstag geplant. Dann soll Meyer-Landrut beim Event "Stars for Free" in der Expo Plaza in ihrer Heimatstadt Hannover auftreten. Bei dem Event werden auch Musikerkollegen wie Sarah Connor, Wincent Weiss, Michael Schulte und die Band Juli performen.