Dass Lena am Wochenende in Hannover auftreten kann, ist eher unwahrscheinlich.

Lena Meyer-Landrut scheint gerade eine Pechsträhne zu haben. Nach einem verlorenen halben Zahn postet sie bei Instagram nun auch noch ein Video aus dem Krankenhaus. Offenbar hat es sie schlimmer erwischt als zunächst gedacht.

Bei einem intimen Geheimkonzert in Düsseldorf verliert Lena Meyer-Landrut ein Stück Zahn. Nun hängt die 28-Jährige auch noch am Tropf. Eine vermutete Blasenentzündung hat sich als Nierenbeckenentzündung herausgestellt.

Der Zahn-Unfall ereignete sich auf der Bühne vor 120 geladenen Gästen. "Da hat sich eine meiner Tänzerinnen einen Takt zu früh bewegt und mir dabei einen halben Zahn ausgeschlagen", erzählt die Sängerin im Gespräch mit dem "Express". Trotzdem stand sie am nächsten Tag wieder auf der Bühne, dieses Mal in der Berliner Wuhlheide vor 17.000 Zuschauern.

"Leni out"

Schon am Montagmorgen kündigten sich dann offenbar weitere Probleme an. In ihrer Instagram-Story ließ sie ihre Fans wissen: "Hier seht ihr ein filterloses, müdes Gesicht. Ich glaube ich krieg 'ne Blasenentzündung." Doch lag sie mit dieser Einschätzung falsch, hat es sie doch wesentlich schlimmer erwischt. In einem weiteren Video sieht man die "Satellite"-Sängerin nun nämlich im Krankenbett am Tropf. "Nierenbeckenentzündung. Dreh abgesagt. Leni out. Melde mich morgen" sagt sie mit schwacher Stimme. Demzufolge dürfte es in den kommenden Stunden ein Update zu ihrem Gesundheitszustand geben.

Der nächste Auftritt ist für Samstag geplant. Dann soll Meyer-Landrut beim Event "Stars for Free" in der Expo Plaza in ihrer Heimatstadt Hannover auftreten. Bei dem Event werden auch Musikerkollegen wie Sarah Connor, Wincent Weiss, Michael Schulte und die Band Juli performen. Ob Lena Meyer-Landrut dann schon wieder fit genug ist, ist fraglich, denn mit einer Nierenbeckenentzündung ist nicht zu spaßen. Die Infektion der oberen Harnwege geht oft mit Schmerzen, Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit und Abgeschlagenheit einher. Bleibt die Erkrankung unbehandelt oder heilt nicht richtig aus, kann das böse Folgen haben.