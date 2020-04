In Wochen wie diesen, in denen die Corona-Krise die Welt fest im Griff hat, erinnert sich manch einer gern an bessere Zeiten zurück. So auch Lena Meyer-Landrut, die mit einem Foto den vergangenen Sommer zurückholt und dabei tiefe Einblicke gewährt.

Unter den gegebenen Umständen fällt es immer schwerer, sich an die Zeit vor der Corona-Pandemie zu erinnern. Wie gut, dass in den letzten Jahren alles per Handykamera dokumentiert wurde. So ist es ein Leichtes, sich an bessere Zeiten zurückzubesinnen und diese mit Fans und Followern zu teilen.

Das weiß auch Lena Meyer-Landrut, und so schwelgt sie bei Instagram in Erinnerungen. In Erinnerungen an einen Sommer ohne Corona-Virus, an warme Tage, an denen eine leichte Jacke ohne etwas darunter vollkommen ausreichte, um sich gut zu fühlen.

Jeansjacke und nackte Haut

Auf dem Foto, das die Sängerin auf Englisch als eben ein solches "Throwback"- beziehungsweise "tb"-Bild deklariert und zusätzlich mit "letzten Sommer" kennzeichnet, hat sie sich nämlich nur eine schwarze Jeansjacke übergeworfen und ein paar goldene Ketten umgehängt. Darunter und dazwischen zeigt sie viel nackte Haut und den Ansatz ihrer Brüste.

Unklar ist, was Meyer-Landrut jetzt wohl gerade in der Quarantäne macht. Womöglich und sehr zur Freude ihrer Fans wühlt sie noch ein bisschen ihn ihrer digitalen Fotokiste und zaubert das eine oder andere weitere Bild aus besseren Tagen hervor. Ansonsten hält sich die 28-Jährige in den sozialen Medien gerade einigermaßen bedeckt.

Am Montag allerdings spielte sie ein Online-Konzert und beantwortete im anschließenden Chat noch Fragen ihrer Anhänger. Wann die sie das nächste Mal endlich wieder live und ganz aktuell sehen können, steht allerdings nach wie vor wohl in den Sternen.