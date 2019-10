"Was für ein hottes Güüürl": Lena Meyer-Landrut.

Lena, was ist das denn?

Bikini? Badeanzug? Dessous? Lena, was ist das denn?

Es ist schwarz, knapp und setzt Lena Meyer-Landruts Körper perfekt in Szene. So viel ist schon mal klar. Doch welche Funktion das Kleidungsstück genau erfüllt, in dem sich die Sängerin nun präsentiert, gibt dann doch Rätsel auf. Egal! Schön anzuschauen ist es allemal.

"Mmmmmmh, was für ein hottes Güüürl! Ich leg dann mal meinen vierten Schokokeks doch weg", schreibt Moderatorin Palina Rojinski zu einem der jüngsten Schnappschüsse von Lena Meyer-Landrut bei Instagram. Und in der Tat: Die Gewinnerin des Eurovision Song Contests von 2010 hat nach wie vor definitiv kein Gramm Fett zu viel auf den Rippen.

Doch wollen wir hier nicht schon wieder die leidige Diskussion über das Essverhalten der Sängerin lostreten. Viel interessanter ist doch die Klamotte, in der sich Lena für die Aufnahme rekelt. Der Raum, in dem das Foto entstand, liefert leider keinen konkreten Hinweis darauf, wofür das Kleidungsstück gedacht ist. Ein Schwimmbad scheint jedenfalls nicht die Kulisse zu sein. Eher ein Industriepalast mit Backsteinwänden, Metallgeländern und Neon-Beleuchtung.

Trotzdem mutet es naheliegend an, dass das Teil mit nur einem Träger und einem Stoffstreifen über der Rippengegend eine raffinierte Mischung aus Badeanzug und Bikini ist. Oder doch etwas für unten drunter? Lena sorgt in ihrem Kommentar zum Bild leider nicht für Aufklärung.

Lena trotzt Affärengerüchten

Dafür klärte sie soeben einen anderen Sachverhalt mit deutlichen Worten auf. Und das just im Podcast von Rojinski, der sich "Podkinski" nennt. Gerüchte um angebliche Affären mit vergebenen Männern bezeichnet die 28-Jährige darin als "asozial des Todes". So seien ihr in der Vergangenheit etwa Verhältnisse mit ihrem Verleger, der demnächst heirate, ihrem Fotografen und mit Fußballer Mats Hummels angedichtet worden, nennt Lena selbst als Beispiele.

"Jetzt mal ohne Scheiß, egal wie: Ich bin mit dem befreundet, ich bin mit der Verlobten/Bald-Frau befreundet. Und egal, was für ein Verhältnis man hat - es ist einfach behindert für die Partnerin, dass dein zukünftiger Mann mit mir sozusagen irgendwo dargestellt wird (...) und eine Situation erzählt wird, die einfach faktisch nicht stimmt. Weißt du, es ist für die darunter leidende Person einfach asozial", zeigt sich die Sängerin wütend. "Und ich werde so dargestellt, als wäre ich die blöde Sau, die sich zwischen ein Paar drängt."

Wir halten uns da doch lieber an die Fakten. Davon gibt es auf Lenas Bikini-Badeanzug-Unterwäsche-Schnappschuss ja schließlich auch mehr als genug.