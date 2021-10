Leni Klum lässt in Magazin tief blicken

Wurde am 4. Mai 17 Jahre alt: Leni Klum.

Wie freizügig darf ein 17-jähriges Model abgelichtet werden? Ein Fotoshooting von Leni Klum sorgt derzeit für viel Kritik. Die Follower der Tochter von Heidi Klum diskutieren über die Sexualisierung von Minderjährigen und Sexismus.

Seit ihrem Modeldebüt auf dem deutschen "Vogue"-Cover im vergangenen Dezember ist die Nachfrage nach Leni Klum in der Modewelt groß. Die 17-jährige Tochter von Heidi Klum hat bereits äußerst lukrative Verträge mit Marken wie Dolce & Gabbana und Chopard abgeschlossen und ihre eigene Modekollektion herausgebracht.

Bei Instagram wirbt Klum außerdem seit zwei Wochen für die neueste Ausgabe der britischen Mode- und Kulturzeitschrift "Rollacoaster Magazine", deren Cover sie ziert. So sieht man sie etwa in einem pinken Straußenfedernkleid oder in einem weiteren knappen rosa Kleid beim Eisessen.

In ihrem aktuellen Post bekommen ihre eine Million Abonnenten ein Foto von Leni Klum zu sehen, auf dem sie nur mit einem schwarzen Blazer bekleidet am Meer steht. Das Pikante daran: Die 17-Jährige hat das Kleidungsstück an der einen Seite über die Schulter nach unten rutschen lassen, die freiliegende Brust bedeckt sie mit der Hand. Ihre Follower sind zwiegespalten.

"Perfekt" oder "traurig"?

Während Influncerinnen wie Ex-"Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Stefanie Giesinger in der Kommentarspalte Flammensymbole posten oder das Bild "super" und "perfekt" finden, brechen an anderen Stellen Diskussionen über die Sexualisierung von Minderjährigen und Sexismus auf. So sind sich viele Follower darin einig, dass die Darstellung "illegal" und "traurig" sei.

Eine Followerin schreibt etwa: "Am Ende ist das deren Sache, und weil es ja auch noch um die Modelwelt geht, ist das eben Teil davon, aber trotzdem keine Entschuldigung, sich als Minderjährige so freizügig zeigen zu müssen." Wieder andere reagieren auf genau diese Kritik und bezeichnen sie als "sexistisch". Ein Nutzer schreibt: "Das Foto sieht Hammer aus und es ist egal, ob sie 17 oder 20 ist, wenn es ihr gefällt und sie sich wohlfühlt, ist alles in Ordnung, finde ich."

Leni stammt aus der Beziehung ihrer Mutter mit dem ehemaligen Formel-1-Manager Flavio Briatore, mit dem Heidi Klum für rund ein Jahr liiert war. Heidi Klums späterer Ehemann, Sänger Seal, adoptierte Leni. Mit ihm bekam die heute 48-Jährige drei weitere Kinder: Henry (16), Johan (14) und Lou (12). Seit August 2019 ist Heidi Klum mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz verheiratet.