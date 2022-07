Leni Klum posiert im Bikini auf Instagram. Das ist nichts Neues, doch ein Detail versetzt viele ihrer Fans in Sorge. Denn das Nachwuchsmodel hat einen heftigen Sonnenbrand.

Wie Mama Heidi Klum präsentiert sich auch Tochter Leni gerne leicht bekleidet auf Social Media. Ihr neuester Instagram-Post zeigt sie in einem knappen, braunen Schnürbikini. Der sexy Schnappschuss stößt aber nicht überall auf Begeisterung. Der Grund: Die Haut des Models ist stark gerötet. "Ein bisschen mehr als sonnengeküsst", scherzt Leni Klum in der Bildunterschrift.

Einige Follower können über den Sonnenbrand nicht lachen. "Hautkrebs?", fragt eine Nutzerin unter dem Bild. "Bitte benutze Sonnencreme, du bist ein Vorbild" oder "Leni! Trag Sonnencreme auf!", empören sich andere. Manche haben auch Mitleid. "Ouch", fühlt eine Userin mit. "Aloe vera wird dir helfen", rät eine andere.

Bleibt zu hoffen, dass der Sonnenbrand bis zum nächsten Model-Job abgeklungen ist. Denn seit Leni Klum Ende 2020 gemeinsam mit ihrer Mutter das Cover der deutschen "Vogue" zierte, jagt ein Auftrag den nächsten. Nach einem gelungenen Laufsteg-Debüt auf der Berliner Fashion Week lief sie im Sommer 2021 für Dolce & Gabbana. Mittlerweile ziert das Nachwuchstalent Modemagazine wie "Glamour" oder "Harper's Bazaar" alleine.

Für die 18-Jährige stehen bald weitere Veränderungen an. Im Juni hatte sie die Pacifica Christian High School in Santa Monica in Kalifornien abgeschlossen. Mit ihrem Zertifikat in der Hand posiert sie freudestrahlend in einem blauen Talar und Hut für die Kamera. In einem Doppelinterview mit ihrer Mutter in der "Bild"-Zeitung erzählte Leni, dass sie "total happy" sei, erst vor Kurzem an ihrer Wunsch-Universität aufgenommen worden zu sein. Sie will dort Innenarchitektur studieren.

Die 18-Jährige stammt aus Heidi Klums Beziehung mit dem ehemaligen Formel-1-Manager Flavio Briatore. Ihr späterer Ehemann, Sänger Seal, adoptierte Leni.