Leni Klum ist zurzeit die erfolgreichste Influencerin seit 2020. Millionen junge weibliche Fans bewundern die Tochter von Heidi Klum für ihren Model-Look. Dass auch sie nicht perfekt ist, zeigt die 19-Jährige nun jedoch mit einem selbstbewussten Foto.

Mit diesem ehrlichen Foto zeigt Leni Klum großes Selbstvertrauen. In seinen Instagram-Stories hat das Model einen Schnappschuss von sich veröffentlicht, auf dem es ohne Make-up zu sehen ist. Deutlich zu erkennen: die Rötungen und Hautunreinheiten auf den Wangen und der Stirn. Einen Kommentar fügte sie dem ohnehin vielsagenden Foto mit ihrem ernst dreinblickenden Gesicht nicht hinzu.

Leni Klum beschönigt nichts. (Foto: instagram.com/leniklum)

Zuletzt war sie einer der bewunderten Star-Gäste beim Finale der Castingshow "Germany's next Topmodel" ihrer Mutter Heidi Klum am vergangenen Donnerstag. Und auch vor sexy Fotos schreckt Leni Klum nicht zurück. Nur mit einem Bikini-Top bekleidet posierte sie beim Coachella-Festival. Mama Heidi Klum schickte zu Ostern freizügige Grüße im Stil eines "Playboy Bunnys". Für das Foto posierte sie oben ohne - mit Häschenohren, Kussmund und nur im knappen Bikini-Höschen vor einem Pool.

Ende 2020 feierte Leni Klum ihr Model-Debüt und mischt seither erfolgreich im Modegeschäft mit. Allein auf Instagram interessieren sich inzwischen 1,8 Millionen Followerinnen und Follower für ihr Tun. Schon häufig standen Heidi und Leni Klum auch gemeinsam vor der Kamera, darunter für das Cover der deutschen "Vogue" und für mehrere Unterwäsche-Kollektionen von Intimissimi.

"Ich bin sehr stolz auf meine Tochter"

Neben ihrer Modelkarriere studiert Leni Klum derzeit am College in New York City Innenarchitektur. "Ich bin sehr stolz auf meine Tochter und ihr Modeln", sagte Heidi Klum bei den 36. Nickelodeon Kids' Choice Awards im März in Los Angeles dem "People"-Magazin. "Und sie studiert nebenbei, sie jongliert schon."

Leni Klum ist die Tochter von Heidi Klum und dem ehemaligen Sportmanager Flavio Briatore. Sie wurde von Seal, dem späteren Ehemann ihrer Mutter, adoptiert. Leni hat drei Geschwister.