Keine Frage: Heidi Klum ist ein Tausendsassa. Wenn sie gerade mal nicht Halloween feiert, kein neues Topmodel sucht und auch nicht ihren Gatten Tom knutscht, absolviert sie womöglich mal eben einen Serienauftritt. So wie jetzt in der ZDF-Reihe "Die Bergretter".

Dass sie gerne jodelt, hat Heidi Klum schon bei dem einen oder anderen öffentlichen Auftritt unter Beweis gestellt. Vielleicht kam ihr das ja auch bei der Aufgabe zugute, für die sie jetzt vor der Kamera gestanden ist. Schließlich verschlug es die Modelmama dafür in die österreichischen Alpen.

Ramsau am Dachstein ist der Schauplatz, an dem die ZDF-Serie "Die Bergretter" angesiedelt ist. Seit 2009 kommt es hier zu reihenweise Tragödien, Liebesdramen und schicksalhaften Begegnungen. Nun ist auch Klum ein klitzekleiner Teil davon, wird sie demnächst doch in einer Gastrolle zu sehen sein.

Die 50-Jährige postete auf ihrer Instagram-Seite mehrere Schnappschüsse, die sie am Set der Serie zeigen. Stilecht hat sie sich dabei in ein Dirndl gekleidet. "Es wird spannend bei den Bergrettern", schreibt sie etwa zu mehreren Bildern, auf denen sie Hauptdarstellerin Luise Bähr im wahrsten Sinne des Wortes auf den Arm nimmt.

Auf anderen Bildern sieht man Klum etwa in der Maske oder bei einer Regiebesprechung. "Vielen Dank an 'Die Bergretter' und Team für eine unvergessliche Zeit, ganz besonders an unsere Regisseurin Bettina Braun", merkte sie dazu an.

Heidi Klums Mann Tom Kaulitz hatte in seinem Podcast mit Bruder Bill vor einiger Zeit verraten, dass die Serie "Die Bergretter" zu den Lieblingssendungen des Ehepaars gehöre. Tatsächlich guckten sich die beiden das Format auch in ihrer Wahlheimat Los Angeles regelmäßig an.

Hauptdarsteller Sebastian Ströbel, der in der Serie den Bergwacht-Leiter Markus Kofler verkörpert, bekam davon Wind und wandte sich prompt auf Instagram an Klum und Kaulitz: "Schönen guten Morgen, liebe Heidi, lieber Tom. Was habe ich denn da beim Podcast lauschen erfahren", erklärte er. Und weiter: "Ja, das freut uns natürlich sehr. Aus diesem Grund kommt uns doch mal in der Ramsau besuchen und dann hängen wir ein bisschen zusammen ab. Was meint ihr?"

Klum reagierte unter anderem mit dem Wunsch, in der Serie einen Gastauftritt absolvieren zu dürfen. Da ließen sich die Macher wohl nicht lange bitten. Wie bereits bekannt wurde, trägt Klum in der Serie den Namen Isabelle Klett. Sie wird in der zweiten Folge der neuen Staffel zu sehen sein, die im Herbst ausgestrahlt werden soll.