Vergangene Woche wird bekannt, dass Leni Klum einen Freund hat. Zunächst tauchen Paparazzi-Fotos auf, jetzt aber zeigt die 16-jährige Tochter von Heidi Klum ihn selbst der Öffentlichkeit. In den sozialen Medien macht sie ihm zum Valentinstag eine Liebeserklärung.

Zuletzt weilte Leni Klum gemeinsam mit dem Rest der Familie in Berlin, wo Mutter Heidi Klum gerade die neuen Folgen von "Germany's next Topmodel" aufzeichnet. Leni selbst absolvierte in Deutschland unter anderem ihr erstes Cover-Shooting für die deutsche "Vogue" und gab ihr Laufsteg-Debüt auf der Fashion Week.

Leni Klum feierte ihre Premiere als Model in der deutschen Ausgabe der "Vogue". (Foto: picture alliance/dpa/Chris Colls für VOGUE Deutschland)

Inzwischen ist die 16-Jährige aber zurück in Los Angeles und wurde bereits vergangene Woche von Paparazzi eng umschlungen mit einem Jungen fotografiert. Auf den Bildern saßen die zwei auf der Ladefläche eines Pickup-Trucks und aßen. Anschließend unternahmen sie einen entspannten Spaziergang über einen Flohmarkt. Die vertrauten Gesten der Teenager ließen bereits erahnen, wie verliebt sie sind. Das Gesicht des Freundes wurde zu diesem Zeitpunkt jedoch zum Schutz seiner Persönlichkeit noch verpixelt.

Nun aber ist es Leni Klum selbst, die ihren Freund ganz offen der Öffentlichkeit präsentiert. Anlässlich des Valentinstags macht sie ihm bei Instagram auch gleich eine süße Liebeserklärung. In der Story der Klum-Tochter ist der Junge namens Aris Rachevsky in T-Shirt und mit Strickmütze zu sehen, während er eine Limonade trinkt. Dazu schreibt Leni Klum auf Englisch "Ich liebe dich".

Rote Rosen auch für die Mutter

Auf einem zweiten Foto sind die beiden gemeinsam zu sehen - inklusive bester Wünsche zum Valentinstag. Ein darauf folgendes Video zeigt einen großen Strauß rote Rosen, vermutlich ein Geschenk von Aris an seine Liebste. Auch in seiner eigenen Instagram Story erklärt er Leni seine Zuneigung.

Mutter Heidi Klum scheint mit der Wahl ihrer Tochter einverstanden zu sein, sie folgt dem 16-jährigen Aris sogar bei Instagram. Und auch Großvater Günther Klum zeigte sich schon begeistert von ihm. "Die Leni hat ihn mir vor einiger Zeit kurz vorgestellt - als wir über Facetime miteinander gesprochen haben. Sie meinte plötzlich: 'Hier ist übrigens mein Freund.' Er machte einen netten Eindruck. Mal schauen, was sich da entwickelt", berichtete er kürzlich der "Bild"-Zeitung.

Doch nicht nur Leni zeigt zum Valentinstag ihre Liebe ganz unverblümt. Auch Heidi Klum lässt es sich natürlich nicht nehmen, ihrem Ehemann Tom mal wieder eine Liebeserklärung zu machen. In ihrer Instagram-Story ist unter anderem ein Video zu sehen, in dem die zwei zu Ella Fitzgeralds "My Funny Valentine" im Bademantel auf der Terrasse in die Kamera strahlen. Auch für die 47-Jährige gab es rote Rosen von ihrem Liebsten, wie sie ebenfalls in einem Posting bei Instagram zeigt.