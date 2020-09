1980 erschießt Mark David Chapman Beatles-Sänger John Lennon - vor den Augen von dessen Ehefrau Yoko Ono. Der damals 25-Jährige wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Nun gibt er eine Erklärung ab und richtet seine Worte an die Witwe des Musikers.

John Lennons Mörder hat sich offenbar bei dessen Witwe Yoko Ono entschuldigt. Wie unter anderem "ABC News" berichtet, soll Mark David Chapman bei einer Anhörung gesagt haben, sein Mord an dem Sänger sei "verabscheuungswürdig".

Chapman bekam 1980 lebenslänglich. (Foto: REUTERS)

Bei der Anhörung in New York am 19. August soll dem 65-Jährigen eine Entlassung aus dem Gefängnis verweigert worden sein, weil "dies mit dem Wohl der Gesellschaft unvereinbar wäre". Den Antrag hatte er zum elften Mal gestellt.

Chapman, der damals 25 Jahre alt war, schoss im Dezember 1980 in Manhattan viermal auf den Beatles-Sänger. Dessen Frau Yoko Ono musste die Tat mitansehen. Chapman entschuldigte sich nun bei der Witwe und erklärte, er habe den Sänger aus "Selbstherrlichkeit" getötet. Zudem sagte er, seine Tat sei "verabscheuungswürdig" und "grausig".

"Das schlimmste Verbrechen"

Dem Bericht zufolge sagte Chapman über den Mord an Lennon: "Ich denke, es ist das schlimmste Verbrechen, das man jemandem Unschuldigen antun kann. Er war extrem berühmt. Ich habe ihn nicht wegen seines Charakters getötet. Er war ein Familienvater. Er war eine Ikone. Ich habe ihn ermordet, weil er sehr, sehr, sehr berühmt war und das ist der einzige Grund und ich war sehr, sehr, sehr, sehr auf der Suche nach Selbstherrlichkeit, sehr egoistisch. Ich möchte das hinzufügen und das sehr betonen. Es war eine äußerst egoistische Handlung." Zudem erklärte Chapman, es tue ihm leid für den Schmerz, den er Yoko Ono zugefügt habe. "Ich denke die ganze Zeit darüber nach."

John Lennon und Yoko Ono lernten sich 1966 kennen, begannen aber erst 1968 eine Liebesbeziehung. 1969 heirateten die zwei, nachdem ihre vorherigen Ehen geschieden worden waren. Das Paar nahm mehrere Alben miteinander auf und machte gemeinsam Aktionskunst. 1973 zogen Lennon und Ono nach New York in ein Apartment im Dakota Building, vor dem Lennon am 8. Dezember 1980 von Chapmann erschossen wurde. Wie die heute 87-jährige Ono nun auf dessen Entschuldigung reagiert hat, ist nicht bekannt.