Gut ein Jahr sind Christina Luft und Luca Hänni nun ein Paar. Bislang pendeln die zwei noch zwischen Deutschland und der Schweiz, doch soll mit der Fernbeziehung bald Schluss sein. Jetzt sind sie auf der Suche nach einer passenden Bleibe, um zusammenzuziehen.

Vor einem Jahr machen Christina Luft und ihr einstiger "Let's Dance"-Partner Luca Hänni ihre Liebe öffentlich. Seither sind die Profi-Tänzerin und der Sänger ein glückliches Paar und nun bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Wie Luft mitteilt, plant sie einen Umzug zu Hänni in die Schweiz.

Derzeit lebt die 31-Jährige noch in Köln, wie sie in einer Frage-und-Antwort-Runde bei Instagram erklärt. Allerdings auch nur noch so lange, bis sie und der 26-jährige Hänni ein Haus im Großraum Bern gefunden haben. "Aber aktuell habe ich noch meine Kölner Wohnung, bis wir das perfekte Häuschen endlich haben", erzählt sie. Es scheint ganz so, als seien die zwei bereits seit geraumer Zeit auf der Suche.

Show-Teilnahme dennoch denkbar

Christina Luft gehört seit 2017 zum Profi-Cast von "Let's Dance", und die RTL-Sendung wird in Köln aufgezeichnet. Doch auch wenn sie nun plant, die Stadt zu verlassen, ihre Teilnahme an der beliebten Tanzshow ist deswegen nicht automatisch in Gefahr, berichtet Luft weiter. "Wir kommen alle aus den unterschiedlichsten Ecken - Hamburg, Berlin, Wien - und ich eben dann entweder aus Köln oder Bern." Ob sie auch im kommenden Jahr dabei ist, ist dennoch weiter offen, denn wie üblich werden auch die teilnehmenden Profitänzer erst kurz vor dem Start der Staffel bekannt gegeben.

Bis die beiden Verliebten also ihr passendes Haus gefunden haben, müssen sie weiter zwischen Nordrhein-Westfalen und der Schweiz pendeln. Zumindest zu Beginn ihrer Beziehung stellte das kein größeres Problem dar: "Die Schweiz ist wunderschön, und in Köln können wir beide super arbeiten. Es ist eigentlich perfekt so. Und da wir easy reisen können, das ist ja keine Strecke, das sind sechs Stunden mit dem Zug und zwei Stunden Flug, das ist nichts (...). Wir sind ganz glücklich, wie das gerade so läuft", so Luft vor gut einem Jahr. Allerdings spitzte sich kurz darauf die Corona-Lage zu und erschwerte das Reisen. Womöglich hatte auch das einen Einfluss auf die jetzige Entscheidung des Paares.