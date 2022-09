Zeigt jetzt auch dem "Schiffsarzt", was sie kann: Ekaterina Leonova.

Auf dem Tanzparkett macht Ekaterina Leonova so schnell niemand etwas vor. Doch in der RTL-Serie "Der Schiffsarzt" als Schauspielerin zu agieren, ist für den "Let's Dance"-Star eine völlig neue Erfahrung. Da hatte "Ekat" sogar die Sorge, sich zu blamieren.

Ekaterina "Ekat" Leonova war vor ihrem Schauspieldebüt nervös wie selten zuvor. Dies verriet die aus "Let's Dance" bekannte Profitänzerin im Gespräch mit RTL, wo sie am Dienstagabend ihren Einstand in der neuen Serie "Der Schiffsarzt" feierte (auch auf RTL+ abrufbar).

Vor ihrem ersten Auftritt vor der Kamera habe sie "weiche Knie" gehabt, sagt Leonova. "Ich bin wahnsinnig aufgeregt, weil das eine neue Erfahrung ist, die ich noch nie erlebt habe", so die 35-Jährige am Rande der Dreharbeiten über ihr Debüt als Darstellerin. "Ich muss schauspielern. Und ich habe relativ viel Text bekommen, und das ist natürlich nicht so einfach."

Text zu vergessen, sei ihre größte Angst, erklärt Leonova und begründet dies: "Dann steht die ganze Produktion und wartet auf mich, bis ich den Text wieder im Kopf habe. Das wäre echt eine Blamage".

Traum von der Schauspielerei

"Ekat", wie die Tänzerin mit bekanntem Spitznamen heißt, spielt in der Serie eine Tanzlehrerin, die in einer Szene mit Schiffsarzt Eric Leonhard das Tanzbein schwingt. Den Schauspieler Moritz Otto lobte sie für seine Tanzkünste - und er sie für ihren schauspielerischen Auftritt, auch wenn sie in der betreffenden Szene noch nicht viel Text hatte. Auf Instagram postete Leonova eine Kostprobe.

Schauspielern zu sein, sei schon als Kind ihr Traum gewesen, plaudert Leonova aus. Doch eine andere künstlerische Aktivität habe Priorität gehabt: "Ich habe getanzt, und wenn man professionell tanzt, hat man gar keine Zeit für andere Sachen". Doch in der Schule und an der Universität habe sie immer Theater gespielt.

"Der Schiffsarzt" handelt in sechs Folgen von Dr. Eric Leonhard, der sich auf der Suche nach seiner verschwundenen Frau an Bord eines Kreuzfahrtschiffs begibt. Dort wurde seine Gattin das letzte Mal gesehen.