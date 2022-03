Zunächst die gute Nachricht: Caroline Bosbach, Timur Ülker und Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg sollen nach ihrer Corona-Erkrankung zu "Let's Dance" zurückkehren. Nun aber die schlechte: Es gibt schon wieder einen neuen Ausfall.

Jetzt hat es auch Kathrin Menzinger erwischt. Die Profitänzerin fällt in der kommenden "Let's Dance"-Ausgabe am Freitag aus. Die 33-Jährige ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie RTL mitteilt. Für Ersatz ist aber bereits gesorgt.

Promi-Kandidat René Casselly, der für Juror Joachim Llambi in diesem Jahr einer der Mitfavoriten auf den Sieg ist, wird mit Regina Luca über das Parkett schweben. Die Tänzerin hat in den vergangenen Jahren schon mehrfach an "Let's Dance" teilgenommen - unter anderem als Partnerin von Moderator Thomas Hermanns und der Sängerin Kerstin Ott.

"Nicht meine Kathrin", schreibt Casselly in einem Kommentar bei Instagram. Er habe immer gedacht, dass Corona Angst vor ihr habe. Auch die erkrankte Menzinger meldete sich bereits zu Wort. "Ich habe wirklich alles dafür getan, damit genau das nicht passiert", so die Profitänzerin. Sie sei "unendlich dankbar", dass Luca so kurzfristig einspringe. Ihre Kollegin sei die Rettung für das Tanzpaar.

Casselly mit Bonuspunkt

In der Show am vergangenen Freitag musste aufgrund der zahlreichen coronabedingten Ausfälle kein Promi gehen. Casselly konnte sich stattdessen für die kommende Liveshow am Freitagabend, ab 20.15 Uhr bei RTL (auch auf RTL+ abrufbar), einen Bonuspunkt sichern.

Die mittlerweile wieder genesenen Promi-Tänzer Caroline Bosbach, Timur Ülker und Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg sollen in der vierten Show wieder dabei sein. Auch zuvor war es im Rahmen der Sendung bereits zu Corona-Fällen gekommen. Der Schauspieler Hardy Krüger jr. fiel etwa in den beiden ersten regulären Shows aus und musste das Format schließlich komplett verlassen. Joachim Llambi verpasste wegen einer Erkrankung die Kennenlern-Show.