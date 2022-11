Mit 87 Jahren ist der Vater der Schlümpfe gestorben. Der niederländische Sänger Pierre Kartner führte zuletzt ein zurückgezogenes Leben. Der Künstler hat zahlreiche Preise gewonnen, in Deutschland ist er vor allem als Vader Abraham bekannt.

Der niederländische Sänger Pierre Kartner ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das berichtete die niederländische Zeitung "De Telegraaf" mit Verweis auf sein Management. Der Sänger, auch bekannt als Vader Abraham, hatte in den vergangenen zwei Jahren ein völlig zurückgezogenes Leben geführt. Kartner war dem deutschen Publikum vor allem durch sein "Lied der Schlümpfe" (1977) bekannt geworden. Er trat nicht mehr auf und erschien nicht mehr in der Öffentlichkeit. Die Familie machte keine Angaben über die Todesursache. Laut niederländischen Medien starb Kartner am Dienstagmorgen in seiner Heimatstadt Breda. Bereits am Freitag wurde er in aller Stille beigesetzt.

Pierre Kartner wurde 1935 in Elst geboren und lebte fast sein ganzes Leben in Breda. Sein Leben war ganz der Musik gewidmet. Er war Sänger, ehemals Bassist, Texter, Komponist und Produzent. Seine größten Hits erzielte er mit "Het Kleine Café Aan de Haven" (1975) und "Het smurfenlied" (1977). "Het Kleine Café" wurde mehr als 200 Mal von anderen Künstlern gecovert, mit "Het Smurfenlied" landete er weltweit auf Platz eins der Charts. Darüber hinaus erlangte er mit einer Vielzahl von Karnevalsliedern Berühmtheit.

Auch als Komponist und Produzent hatte Kartner große Erfolge. Der Künstler wurde mehrfach ausgezeichnet. 1973 erhielt er den Edith-Piaf-Preis und 1987 die Goldene Harfe.