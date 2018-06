Unterhaltung

"Er ist sehr gebrechlich": Liegt Michael Jacksons Vater im Sterben?

Er ist nicht nur Michael Jacksons biologischer Vater, sondern auch der Vater seines Ruhms. Mit harter Hand drillt Joe Jackson seine Kinder zu musikalischen Höchstleistungen. Mittlerweile ist er 89 - und es geht das Gerücht um, er hätte womöglich nicht mehr lange zu leben.

Um den Gesundheitszustand des berühmt-berüchtigten Vaters des Jackson-Clans, Joe Jackson, ranken sich derzeit wilde Gerüchte. Glaubt man den Ausführungen seines Sohnes Jermaine Jackson in der britischen Zeitung "Daily Mail", dann hat er angeblich nur noch wenige Tage zu leben. Die "Bild"-Zeitung hingegen will gegenteilige Informationen haben.

Jermaine Jackson wird von der "Daily Mail" mit den Worten zitiert, sein 89-jähriger Vater liege im Sterben. Seit Anfang der Woche habe sich die Entwicklung bereits abgezeichnet. Joe Jackson habe zuvor seiner Familie untersagt, ihn an seinen letzten Tagen noch zu besuchen. Er wolle für sich alleine sein.

"Er ist sehr, sehr gebrechlich", erklärt Jermaine Jackson weiter und gibt zu verstehen, dass die Familie nicht mit der Entscheidung des Vaters einverstanden sei, seine letzten Stunden alleine zu verbringen. "Die Familie muss an sein Bett", sagt Jermaine Jackson. Das sei ihr einziges Vorhaben in seinen letzten Tagen.

"Wir sind alle sehr verletzt"

Joe Jackson soll bereits seit einiger Zeit krank sein. Er soll jedoch mündlich die Anweisung gegeben haben, dass seine Familie ihn nicht besuchen dürfe und keine Einblicke in die Krankenakten bekomme.

Am Dienstag hätten dann schließlich doch Joe Jacksons Frau Katherine, seine Töchter Rebbie und Joh'Vonnie sowie seine Enkelin Yashi Brown in Las Vegas zu ihm gedurft, heißt es bei der "Daily Mail" weiter. "Niemand wusste, was los war", sagt Jermaine Jackson. Er wolle sich nicht streiten und schon gar nicht betteln oder flehen, um seinen Vater am Sterbebett zu besuchen. "Wir sind alle sehr verletzt", so Jermaine Jackson weiter. Man habe noch nicht einmal gewusst, wo Joe Jackson überhaupt behandelt worden war.

Die "Bild"-Zeitung nahm den Bericht unterdessen zum Anlass, um eigene Nachforschungen über den Gesundheitszustand von Joe Jackson zu unternehmen. Sie zitiert Ralf Seßelberg, den langjährigen Europa-Manager von Joe Jackson: "Es stimmt, dass es Joe nach mehreren Schlaganfällen in den letzten Jahren gesundheitlich schon besser ging. Und es stimmt auch, dass der Weg nach vorn mit fast 90 Jahren kürzer ist als mit Mitte 50." Dass seine Familie nicht zu ihm gelassen werde, sei indes schlicht falsch. Zum Vatertag am Sonntag hätten ihn seine Frau und mehrere Kinder besucht.

Vorfreude auf den 90.?

Schließlich gelang es der "Bild"-Zeitung anscheinend auch, Joe Jackson persönlich zu kontaktieren. Sie zitiert ihn mit den Worten: "Ich freue mich auf meinen 90. Geburtstag, an dem ich mich auch der Öffentlichkeit zeigen werde - bis dahin möchte ich meine Privatsphäre zu Hause genießen können."

Joe Jackson hat insgesamt elf Kinder. Ein Sohn starb 1957 kurz nach der Geburt. Michael Jackson erlag 2009 einer Vergiftung mit dem Narkosemittel Propofol. Joe Jackson gilt auch als Vater des musikalischen Erfolgs der meisten seiner Kinder, mit jedoch fragwürdigen Mitteln. So drillte er seine Kinder regelrecht auf eine Karriere im Showgeschäft. Aus der von ihm gegründeten Formation The Jackson Five, in der fünf seiner Söhne sangen, ging später Michael Jackson als Solokünstler hervor.

Quelle: n-tv.de