"Like Me - I'm Famous" wirft Schatten voraus

Mit Fürst, Müller und Dingens "Like Me - I'm Famous" wirft Schatten voraus

Momentan finden die Dreharbeiten zu einem Format statt, das ein neuer Stern am Reality-TV-Himmel werden könnte. "Like Me - I'm Famous" heißt es und versammelt so illustre Kandidaten wie Helena Fürst, Melanie Müller und Sarah "Dingens" Knappik.

Das Dschungelcamp gibt es seit 16 Jahren, "Big Brother" gar schon seit 20 und auch "Das Sommerhaus der Stars" geht in diesem Jahr bereits in seine fünfte Runde. Da wird es doch mal höchste Zeit für Nachschub an der Reality-TV-Front. Und für den wird nun gesorgt.

"Like Me - I'm Famous" heißt das neue TVNOW Format, für das in einer abgeschirmten Villa in Nordrhein-Westfalen bereits fleißig gedreht wird. Zehn Promis sind mit von der Partie, die teils schon einschlägige Vorerfahrungen aufweisen können.

So mischen allein vier ehemalige Dschungelcamp-Bewohner mit. Da wäre etwa Sarah Knappik, die sich einst im Camp den Spitznamen "Sarah Dingens" verdiente, auch bereits bei "Germany's Next Topmodel" und "Promi Big Brother" mitgemacht und sich für den "Playboy" ausgezogen hat. Dazu gesellen sich Dschungelkönigin, Ex-Porno-Darstellerin und Ballermann-Sängerin Melanie Müller sowie Helena Fürst, wahlweise "Anwältin der Armen" oder auch "Höllena" genannt. Ergänzt wird dieses Trio Infernale von Aurelio Savina, der sich mit seinem Macho-Gehabe schon durch zahlreiche TV-Shows gehangelt hat: von "Die Bachelorette" über "Das Sommerhaus der Stars" bis hin zu "Bachelor in Paradise".

Loyal bleiben oder manipulieren?

Die zweite Hälfte der "Like Me - I'm Famous"-Riege beinhaltet die Models Dijana Cvijetic und Yasin Cilingir, bekannt durch "Love Island". Aber auch Schlager-Sänger Juana Princess ("Das Supertalent"), Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer Filip Pavlovic, "König von Lloret" Don Francis und Seriendarsteller Alexander Molz ("Köln 50667") geben sich die Ehre.

Ziel der Teilnehmer bei "Like Me - I'm Famous" ist es, in der Beliebtheitsskala ganz nach oben zu klettern. So geben sich die Promis am Ende jeder Folge gegenseitig Likes - und wer die wenigsten bekommt, fliegt raus. Doch Likes können auch erspielt oder den Konkurrenten sogar abgekauft werden. Schließlich hat jeder zu Beginn 20.000 Euro Startkapital.

"Wie überzeugt man die anderen von sich? Welcher Star bleibt loyal und authentisch? Wer manipuliert die anderen zu seinem Vorteil?" So lauten die zentralen Fragen, die es in der Sendung zu beantworten gilt und die schlussendlich über Sieg oder Niederlage eines Kandidaten entscheiden. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest. Doch schon im Sommer soll "Like Me - I'm Famous" bei TV NOW abrufbar sein.