"Ich bin so happy"

"Ich bin so happy" Liliana Matthäus verkündet Schwangerschaft

Mit 19 Jahren lernt Liliana Matthäus ihren zukünftigen Ehemann Lothar Matthäus kennen. Doch lange soll die Beziehung zwischen ihr und dem Ex-Fußballer nicht halten. Zehn Jahre nach der Scheidung erwartet das Model nun ihr erstes Kind von einem neuen Partner.

Liliana Matthäus ist schwanger. Das gab die Ex-Frau des DFB-Rekordspielers Lothar Matthäus selbst im Magazin "Bunte" bekannt. "Ich bin so happy, dass es passiert ist. Ich werde Mutter!", so Liliana Matthäus, die sich bereits im fünften Monat der Schwangerschaft befindet. Damit gehe ihr größter Traum in Erfüllung.

Sie habe nicht erst mit 40 Jahren Mama werden wollen und immer Angst gehabt, den Sprung ins Familienleben zu verpassen, sagt die 33-Jährige. Nun habe sie aber einen Mann an ihrer Seite, der an dem gleichen Punkt im Leben stünde wie sie selbst. Auch das Geschlecht des Babys ist bereits bekannt. Ihr Arzt habe ihr eine SMS geschrieben, als sie gerade beim Friseur gesessen habe, erklärt Liliana Matthäus: "Übrigens, es wird ein Mädchen!" Anschließend habe sie einen rosafarbenen Kuchen gekauft und damit ihren Partner überrascht.

Das ist der Vater des Kindes

Der Vater sei ein 42-jähriger US-amerikanischer Tech-Unternehmer, mit dem Matthäus mittlerweile zurück nach München gezogen sei, heißt es. Auch er sei überglücklich und das gemeinsame Baby ein absolutes Wunschkind. Eine Hochzeit sei ebenfalls geplant, nicht jedoch vor dem Entbindungstermin im Februar. Außerdem stellte Matthäus klar, dass das Kind nicht ihren Nachnamen tragen werde, sondern den ihres Partners. Auf ihrem Instagram-Profil ist von der Schwangerschaft noch nichts zu sehen.

Liliana Matthäus, die sich mittlerweile nur noch Kristina Nova nennt, war zwei Jahre lang mit Lothar Matthäus verheiratet. Die beiden lernten sich im Jahr 2007 kennen, als die gebürtige Ukrainerin im Alter von 19 Jahren noch zur Schule ging. Lothar Matthäus ist 26 Jahre älter. Das Paar heiratete am 1. Januar 2009 in Las Vegas, am 2. Februar 2011 folgte die Scheidung.