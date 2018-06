Unterhaltung

Guck mal, Boris!: Lilly Becker zeigt, was sie hat

Will sie Boris Becker nach der Trennung doch noch einmal etwas eifersüchtig machen? Oder genießt sie einfach nur ihre neu gewonnene Freiheit? Auf ihrer Instagram-Seite präsentiert sich Lilly Becker jetzt jedenfalls in aufreizender Pose.

Manche Frauen gehen nach einer Trennung erst einmal zum Frisör und lassen sich einen komplett neuen Look verpassen. Und Lilly Becker? Die geht erst einmal zu Instagram und zeigt dort, was Boris Becker nicht länger hinter verschlossenen Türen zu sehen kriegt.

Zu den Hashtags "imfeelingmyself" ("Ich spüre mich selbst"), "whynot" ("Warum nicht"), "becauseican" ("Weil ich es kann") und "letsdothis" ("Lass uns das machen") postete die 41-Jährige ein Oben-Ohne-Foto von sich. Über die Schulter blickt sie seitlich in die Kamera. Ihr rechter Arm verdeckt ihre entblößte Brust.

"Tja, Herr Becker ..."

Die Reaktionen auf das Bild fallen überwiegend positiv aus. Nur ein paar einzelne Nörgler melden sich zu Wort. "Wahrscheinlich das letzte Aufbäumen vom Verlassensein", ätzt etwa ein Nutzer. Und: "Ist ja alles menschlich, was tut Frau nicht alles, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Ich find es billig."

Viele andere sprechen der Ex des Wimbledon-Siegers dagegen Mut zu. "Wer so aussieht, kann sich auch so zeigen. Sehr schönes Bild", schreibt etwa eine Kommentatorin. Ein anderer meint: "Hübsche Frau. Hübsches Foto. Tja, Herr Becker, diese Frau ist weg." Und ein Dritter erklärt, Lilly solle doch künftig häufiger sexy Fotos von sich hochladen. Die Antwort der Holländerin darauf lässt nicht lange auf sich warten: "Weißt du was?! Vielleicht mache ich genau das."

Lilly und Boris Becker hatten Ende Mai das Ende ihrer rund neun Jahre währenden Ehe bekanntgegeben. Ein Liebescomeback schloss der einstige Tennisprofi aus. "Es gibt kein Zurück mehr", erklärte Becker. Das Scheidungsverfahren wurde bereits in die Wege geleitet.

