Vor einem Jahr geben sich Lily Allen und David Harbour in Las Vegas das Jawort. Wie verliebt sie auch heute noch in ihren Mann ist, teilt die britische Sängerin nun mit ihren Followern.

Die britische Sängerin Lily Allen und US-Schauspieler David Harbour haben ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. An diesem besonderen Tag ließ es sich die 36-Jährige nicht nehmen, ihrem Mann eine Liebeserklärung auf Instagram zu machen.

"Ich ziehe mein Leben mit dir darin vor. Du kannst bleiben", schrieb Allen auf Instagram. Daneben postete sie ein Video, das den "Stranger Things"-Schauspieler dabei zu zeigt, wie er mit einem Löffel in ein Dessert sticht und dabei ein Schokoplättchen mit der Aufschrift "Froher Hochzeitstag" zerteilt. Im Off hört man, wie Allen darüber lacht.

Die Musikerin und der Schauspieler hatten sich im September 2020 in Las Vegas das Jawort gegeben. Sie sind seit 2019 ein Paar. Für Allen ist es die zweite Ehe. Von ihrem ersten Mann, Sam Cooper, hatte sie sich 2016 nach fünfjähriger Ehe getrennt. Sie haben zwei Töchter, Marnie Rose (7) und Ethel Mary (8).

Allen gelang 2006 der Durchbruch mit ihrer Single "Smile". Auch ihr Debut-Album "Alright, Still" wurde sofort ein Hit - besonders in Großbritannien. Dort erreichte es mehrfach Platin-Status und hielt sich beinahe 100 Wochen in den Charts.