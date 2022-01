Sie hat einfach kein Glück in der Liebe: Linda de Mol beendet die Beziehung mit ihrem Freund Jeroen Rietbergen, nachdem dem Musiker sexuelle Vergehen vorgeworfen werden. Es seien Dinge aufgetaucht, "von denen ich nichts wusste", zeigt sich die Moderatorin bestürzt.

Einst war sie ein Liebesengel. Schließlich wurde Linda de Mol in Deutschland nicht zuletzt durch die Show "Traumhochzeit" bekannt, die sie in den 1990er-Jahren bei RTL moderierte. In der Sendung brachte die Holländerin heiratswillige Paare vor laufenden Kameras unter die Haube.

Linda de Mol und Jeroen Rietbergen waren fast 15 Jahre liiert. (Foto: imago images/ANP)

Privat dagegen war der heute 57-Jährigen weniger Glück in der Liebe beschieden. Eine 1991 geschlossene Ehe scheiterte vier Jahre später. Die darauffolgende Beziehung mit Fernsehregisseur Sander Vahle, mit dem sie zwei Kinder bekam, ging 2007 in die Brüche. Ausgerechnet mit einer engen Freundin soll er sie betrogen haben. Und nun ist auch de Mols langjährige Partnerschaft mit dem Musiker Jeroen Rietbergen im Eimer. Sie währte seit Anfang 2008.

Rietbergen gesteht Übergriffe

Der Grund für das Beziehungsende ist dabei abermals äußerst unschön. Rietbergen leitete bisher die Showband in der Sendung "The Voice of Holland", dem niederländischen Pendant zu "The Voice of Germany". Nachdem gegen ihn Vorwürfe laut geworden waren, er sei gegenüber Frauen aus der Show sexuell übergriffig geworden, räumte der 50-Jährige entsprechende Vergehen am Wochenende ein.

"Während meines jahrelangen Engagements bei 'The Voice of Holland' hatte ich mit einigen Frauen, die an dem Programm beteiligt waren, Kontakt sexueller Natur und tauschte sexuell angehauchte WhatsApp-Nachrichten aus", erklärte Rietbergen. Über seinen Anwalt teilte er zudem mit, er wolle "den betroffenen Frauen meine aufrichtig gemeinte Entschuldigung anbieten, für Dinge, die ich niemals hätte tun dürfen". Seinen Job im TV-Format legte er nieder.

Der Sender RTL Nederland, bei dem "The Voice of Holland" ausgestrahlt wird, ging sogar noch weiter und setzte die Show bis auf Weiteres ab. Sponsoren zogen sich zurück. Neben Rietbergen wird mindestens noch ein weiterer Musiker beschuldigt, Teil eines Geflechts von Übergriffen und Machtmissbrauch in der Show gewesen zu sein.

"Das Herz gebrochen"

Mittlerweile reagierte auch Linda de Mol auf den Skandal, in den ihr Lebensgefährte verstrickt ist. "Seit ein paar Tagen lebe ich in einem schrecklichen Albtraum. Es sind so viele Dinge aufgetaucht, von denen ich nichts wusste und von denen ich nicht weiß, was wahr ist und was nicht, weil sie anonym sind", schreibt sie auf ihrer Webseite.

Sie habe aus der Sache Konsequenzen gezogen, macht die Moderatorin überdies deutlich: "Ich habe jetzt meine Beziehung beendet, Jeroen lebt nicht mehr bei mir. Ich werde zunächst meine Arbeit niederlegen, in der Hoffnung, dem einen Platz geben zu können, und ich bitte alle, meine Familie in Ruhe zu lassen." Sie danke allen für die freundlichen und verständnisvollen Nachrichten, die sie erreichten. "Das ist das Einzige, was ein wenig Trost spendet, wenn das Herz gebrochen ist", so de Mol.

Linda de Mol ist die Schwester des Produzenten John de Mol, der das inzwischen international erfolgreiche Castingshow-Konzept von "The Voice" einst entwickelt hatte. Mit seiner von ihm in den 90er-Jahren gegründeten TV-Produktionsfirma Endemol stieg er zu einem der reichsten Menschen der Welt auf.