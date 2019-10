Eigentlich schön, wenn sich zwei gefunden haben, sollte man meinen. Doch Lindsay Lohan sieht das anders - jedenfalls wenn es um Miley Cyrus und Cody Simpson geht. Auf Instagram schießt sie gegen das neue Paar.

Miley Cyrus und Cody Simpson sind schwer verknallt, jedenfalls lassen sie es so aussehen. Sie filmen sich turtelnd, fotografieren sich innig ineinander verschlungen und die Welt darf via Instagram am jungen Glück teilhaben. Eine blickt besonders argwöhnisch auf die beiden: Lindsay Lohan. Auf Instagram hat sie zur Lästerattacke gegen Sänger Simpson ausgeholt. Zwar löschte Lohan den entsprechenden Post umgehend wieder, doch das Internet war schneller: Screenshots ihres Beitrags verbreiteten sich im Netz, lange nachdem der eigentlich nicht mehr einsehbar war.

Lohan postete ein Foto, das den 22-jährigen Simpson an der Seite von Aliana Lohan zeigt. Die 25-Jährige ist Model, vor allem aber Lindsay Lohans kleine Schwester. Sie und Simpson waren im vergangenen Jahr ein Paar, sollen sogar zusammen gewohnt haben.

"Wenn du merkst, dass du versagt hast, und dich mit weniger zufriedengibst", kommentierte die ältere Lohan-Schwester das Pärchen-Foto der jüngeren und markierte zudem deren Ex. "Familie ist alles", fügte Lindsay Lohan an. Simpson möge das Show-Format "The Masked Singer" gewonnen haben, bei dem Lohan in der Jury saß. Doch seine Zukunft habe er verloren.

"Haben einiges zu besprechen"

Bereits als Simpson die Fernsehshow gewann, bekamen Zuschauer eine Idee davon, wie tief der Graben zwischen ihm und Lindsay Lohan ist. Als Lohan ihn trotz Roboter-Kostüm zu erkennen glaubte, stellte sie klar: "Wenn du es bist, haben wir einiges zu besprechen, aber hier ist nicht der Ort dafür." Sie wolle ihre Möbel zurück, bekundete Lohan laut dem britischen Portal "Metro". Angeblich habe sie eines seiner Häuser ausgestattet.

Simpson und auch seine neue Freundin Cyrus äußerten sich nicht zu Lohans Vorwürfen. Beide befüllen zwar weiterhin fleißig ihre Instagram-Accounts, doch von bösem Blut ist da keine Spur.