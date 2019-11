Bei Instagram herrscht strengstes Nippel-Verbot. Aber auch Hintern-Verbot? Offenbar nicht. Zumindest wurde ein Post, auf dem Sängerin Lizzo ihren Allerwertesten in seiner vollsten Pracht präsentiert, bisher nicht gelöscht. Womöglich eine Ansage der 31-Jährigen an ihre Hater.

Vor allem in ihrer Heimat USA gehört Melissa Viviane Jefferson, besser bekannt als Lizzo, zu den Rap-Newcomern des Jahres. Und das trotz oder gerade wegen ihrer ausladenden Rundungen.

Die Sängerin steht zu ihrem Körper und macht daraus auch keinen Hehl. So ziert sie etwa das Cover ihres Debütalbums "Cuz I Love You", das im April erschienen ist und die Top Ten der Billboard-Charts erobert hat, komplett nackt. Und auch sonst gibt sich die 31-Jährige gerne mal freizügig, indem sie sich in ultraenge und transparente Klamotten oder Dessous wirft. Demnächst wird sie zudem im Film "Hustlers" an der Seite von Jennifer Lopez eine Stripperin mimen.

Homer Simpson lässt grüßen

Klar, dass ihr das nicht nur Anerkennung und Respekt einbringt, sondern auch die üblichen Hater auf den Plan ruft. So muss Lizzo häufiger den einen oder anderen fiesen Kommentar zu ihrer Figur und ihrem Auftreten wegstecken.

Möglicherweise hat sie einen ihrer jüngsten Instagram-Posts ja genau denen gewidmet, die sie nur allzu gern beleidigen. "Küss meinen Arsch, d'oh!", schrieb sie in Anspielung auf einen berühmten Ausruf der Comic-Figur Homer Simpson. Und tatsächlich präsentiert sie auf dem zugehörigen Foto dann auch ihre blanke Kehrseite.

"Haltet die Klappe"

Instagram scheint mit einem freigelegten Hintern dabei weniger Probleme zu haben als mit unverhüllten Brüsten. Zumindest wurde das Foto - anders als zahlreiche Bilder, auf denen Brustnippel zu sehen waren - bis dato nicht gelöscht.

Doch damit nicht genug: Auf einem zweiten Bild, das man sieht, wenn man in Lizzos Post nach rechts klickt, hat die Sängerin auch noch eine putzige Collage gebastelt. Hier wird ihr Hinterteil zu Homer Simpsons Mundpartie. Im übertragenen Sinne heißt das vielleicht so etwas wie "Haltet die Klappe". Alle Achtung, liebe Lizzo!