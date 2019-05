In Sachen Social Media macht Heidi Klum so schnell niemand etwas vor. Jetzt bringt sie sich gleich mit zwei Posts bei Instagram ins Gespräch. Neben einer ungewöhnlichen Erinnerung an vergangene Tage gibt es die Model-Mama außerdem als Mann zu sehen.

Heidi Klum überrascht immer wieder mit außergewöhnlichen Instagram-Posts und bleibt so ständig im Gespräch. Jetzt lässt sie ihre Follower einmal einen Blick in ihre schwarzhaarige Vergangenheit werfen und zeigt sich ihnen außerdem im Körper des anderen Geschlechts.

Seit Mitte Mai gibt es bei Snapchat einen Filter, der aus Männern Frauen und aus Frauen Männer macht. Optisch zumindest. Den hat auch Heidi Klum für sich entdeckt und postete jetzt ein Video von sich mit Zwei-Tage-Bart, Vokuhila und männlichem Gebaren. Den meisten ihrer Follower gefällt es, und so fährt die 45-Jährige auch als Mann jede Menge Komplimente ein. "Du bist ein verdammt gutaussehender Typ" und "Sehr schön, willst du mit mir ausgehen?" schreiben dort vorrangig Frauen. Männer dagegen finden den Anblick eher "gruselig" und "verstörend".

Nie gekannte Liebe

Ebenfalls für Gesprächsstoff sorgt der Text zum Video. Dort schreibt die Model-Mama: "Ich habe zuvor nicht geahnt, dass es eine Liebe wie diese gibt. Niemals zuvor hat mir jemand eine solche Liebe gezeigt." Diese Liebeserklärung dürfte wohl an ihren Verlobten Tom Kaulitz gerichtet sein, und auch das bleibt natürlich nicht unkommentiert. "Die Liebe steht dir gut", schreibt eine Userin. Und eine andere meint: "Liebe macht wirklich schöner".

Dass sie aber schon 1994 gut, wenn auch ganz anders aussah, zeigt ein zuvor hochgeladenes Foto. Darauf zu sehen ist Heidi Klum im Alter von 21 Jahren. Besonders ungewohnt sind dabei ihre langen schwarzen Haare. Auf dem T-Shirt steht quer über der Brust bereits ganz selbstbewusst in riesigen Lettern ihr eigener Vorname. Auch für dieses Bild bekommt Klum viel Lob seitens ihrer Fans, allerdings kann sich der eine oder andere auch eine spitze Bemerkung hinsichtlich ihres 16 Jahre jüngeren Verlobten nicht verkneifen. "Da war Tom fünf", schreibt zum Beispiel jemand. Oder: "Hat sie das nötig? Oder ist es doch die Altersuhr, die an ihrem Ego tickt?", will jemand anders wissen. Klum dürfte es egal sein, schwebt sie doch seit ihrer Verlobung sowieso im siebten Himmel und steckt bereits mitten in den Hochzeitsvorbereitungen.