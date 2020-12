Eine Woche vor Heiligabend erfreuen Prinz William und Herzogin Kate ihre Fans mit einer neuen Aufnahme ihrer Familie. Das Bild ist das Motiv ihrer diesjährigen Weihnachtskarte. Vor allem der zweijährige Prinz Louis scheint beim Fotoshooting eine Menge Spaß gehabt zu haben.

Herzogin Kate und Prinz William haben auf Instagram das Foto ihrer Weihnachtskarte veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen natürlich die Kinder der beiden: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis sitzen auf dem Bild mit ihren Eltern auf Strohballen. Die Aufnahme wurde britischen Medienberichten zufolge im Herbst vom Fotografen Matt Porteous auf dem Landsitz der Familie in Norfolk, Anmer Hall, aufgenommen.

Die fünfköpfige Familie posierte in bequemen Outfits, im Hintergrund ist ein großer Stapel Holz zu sehen. Ein extra breites Grinsen präsentiert der zweijährige Louis auf dem Schnappschuss. Mit seinem strahlenden Lächeln stellt er seine Familie ein wenig in den Schatten. Sein fünf Jahre älterer Bruder, Prinz George, lächelt etwas verhaltener in die Kamera. Und auch die fünfjährige Prinzessin Charlotte - normalerweise diejenige, die mit Grimassen die Aufmerksamkeit auf sich zieht - hat es sich nur mit einem leicht schelmischen Grinsen auf dem Schoß ihrer Mutter gemütlich gemacht.

"Es passieren bemerkenswerte Dinge"

Bereits am Vortag hatten William und Kate die Briten mit einer Weihnachtsbotschaft begeistert. Bei Instagram veröffentlichten die 38-Jährigen ein rund zweieinhalbminütiges Video, mit dem sie "ein wenig Weihnachtszauber verbreiten" wollten. Aufgenommen wurden die Bilder am vergangenen Freitag, als der Herzog und die Herzogin von Cambridge gemeinsam mit ihren Kindern eine Aufführung des London Palladium Theaters besuchten.

Das Video ist ein Dankeschön an alle Arbeiter in systemrelevanten Berufen. Ihnen zu Ehren wurde die Theateraufführung vergangene Woche veranstaltet. Dafür wurde das Weihnachtsgedicht "'Twas the Night Before Christmas" von Clement Clarke Moore (1779-1863) umgeschrieben. Abwechselnd sind ihre Stimmen zu hören, wie sie die entsprechenden Reime vorlesen. Dann folgt ihr Fazit: "Die Moral der Geschichte, die heute mehr denn je gilt, ist, dass bemerkenswerte Dinge passieren, wenn wir alle zusammenarbeiten."