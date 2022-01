Die Hoffnung stirbt zuletzt. Doch irgendwann stirbt halt auch sie. So muss Lucas Cordalis seinen Traum, nach seiner Corona-Infektion womöglich doch noch ins Dschungelcamp nachziehen zu können, nun endgültig begraben. Die Gefahr für die Mitcamper und Mitcamperinnen sei zu groß, heißt es.

Alles Bibbern, Bangen und Hoffen hat nichts gebracht: Sänger Lucas Cordalis wird nicht mehr ins RTL-Dschungelcamp einziehen. Das Risiko sei einfach zu groß, sagten die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich am Sonntagabend zu Beginn der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Cordalis war zwar mit zum Drehort nach Südafrika gereist, dort aber positiv auf Corona getestet worden. Zuletzt hatten der Sender und auch Cordalis selbst noch auf einen verspäteten Einzug gehofft. Diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen.

Von Anfang an - oder gar nicht

Er habe "lange darüber nachgedacht" und "mit der Produktion viel darüber diskutiert", meldete sich Cordalis selbst zu seinem endgültigen Aus zu Wort. Er sei dann letztendlich zu dem Schluss gekommen, das Risiko sei zu groß, doch noch jemanden anzustecken. "Ich muss meine Wünsche hinten anstellen, das ist für mich absolut selbstverständlich", sagt er mit Blick auf sein Ziel, die Dschungelkrone zu erobern.

Auch Fairness-Gründe hätten bei der Entscheidung eine Rolle gespielt, erklärt Cordalis. "Man kann bei einem Marathon auch nicht in der Mitte einsteigen. Wenn, von Anfang, oder gar nicht." Gesundheitlich ginge es ihm dabei "eigentlich gut". Seine Quarantäne sei nun auch vorbei, nach einem negativen PCR-Test dürfe er die Heimreise nach Mallorca antreten.

"Ich denke, er würde sich freuen"

Der 54-Jährige ist der Sohn des ersten Dschungelkönigs Costa Cordalis. Seine Teilnahme hatte schon rund ein Jahr vor dem Start festgestanden. "Sie haben mich oft gefragt und ich habe immer nein gesagt", sagte Cordalis Mitte 2021. "Ich dachte: Ein König in der Familie reicht. Aber mein Vater lebt jetzt nicht mehr und ich denke, er würde sich freuen, wenn ich da weit komme."

Costa Cordalis hatte die erste Staffel des Formats im Jahr 2004 gewonnen. Der Sänger, dessen Song "Anita" ein Schlager-Evergreen ist, starb im Juli 2019 auf Mallorca.

Sein Sohn Lucas wäre bereits das vierte Mitglied des Cordalis-Katzenberger-Clans im Dschungel gewesen. 2013 nahm auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein an der Show teil. Jenny Frankhauser, Halbschwester der berühmten Reality-TV-Blondine,wurde in der Ausgabe des Jahres 2018 zur Dschungelkönigin gekrönt.

Die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat am Freitag begonnen. Sie läuft noch bis zum Finale am 5. Februar bei RTL und ist zudem auf RTL+ abrufbar. Am 6. Februar gibt es zudem noch "Das Große Wiedersehen" der Dschungel-Stars.